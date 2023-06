Óticas do carro baças? Saiba que passos deve seguir para polir

Quem não gosta de ter o automóvel sempre a "brilhar"? No entanto, com o tempo, há componentes que vão apresentando um estado de degradação. Com alguns anos, as óticas da sua viatura começam a ficar amareladas e baças. Saiba o que deve fazer.

As óticas dos carros são construídas em plástico, mais concretamente, policarbonato. Com o passar do tempo, e com a exposição às variações climatéricas, sobretudo ao sol — os faróis começam a ficar baços, pondo em causa a sua eficácia e a visibilidade noturna, segundo revela o ACP. Nesse sentido, e para que o condutor tenha a melhor visão, é importante que faça um polimento das óticas.

Como polir os faróis do seu automóvel?

Para polir os faróis do seu automóvel, vamos seguir as dicas do ACP.

#1 - Lave os faróis

Comece por lavar os faróis com água morna, misturada com detergente não abrasivo. Depois deixe secar para poder passar ao próximo passo.

#2 - Isole a área

Antes de começar a polir os faróis, isole a área envolvente com, por exemplo, fita de pintor (tal como quando se pinta uma casa). Desta forma, vai proteger a pintura do carro das lixas que vai utilizar no processo de polimento.

#3 - Passe lixa de água nos faróis

É aconselhável a utilização de dois tipos de lixa de água: a P2000, mais suave; e outra mais abrasiva: P1000 ou P1500.

Humedeça as lixas e as óticas, e inicie com a lixa mais abrasiva (P1000 ou P1500), fazendo movimentos horizontais. Passada esta lixa, lave os faróis. Volte a repetir o processo, mas com uma lixa mais suave. Para o fazer, não necessita de aplicar muita força. Vá borrifando com água os faróis ao longo do processo, para não criar atrito. Este procedimento demora cerca de 5 minutos.

#4 - Aplique massa de polir

Se os seus faróis ainda estiverem baços...é normal. Aplique massa de polir em cada farol.

#5 - Faça o Polimento dos faróis

Aplique um produto renovador de faróis (Polish). Deixe atuar durante uns 5 minutos e depois um pano de microfibras para limpar.

Esta é uma das soluções para polir as óticas do seu veículo. Se conhecerem outras soluções que funcionem, deixem nos comentários.