Power station BLUETTI AC200P em 2023 – Será ainda uma boa opção?

Lançado em 2020, o BLUETTI AC200 entrou no mercado saturado como uma power station "tudo-em-um" com um inversor de 2.000 W, uma bateria LiFePO4 de 2.000 Wh, 7 métodos de carregamento e 17 tomadas, para responder às necessidades de energia dos utilizadores em quase todos os cenários, em ambientes fechados ou ao ar livre. E será ainda uma boa opção?

O que faz o BLUETTI AC200P destacar-se ainda entre inúmeros concorrentes?

Desde o seu lançamento, o BLUETTI AC200P tem sido uma escolha popular entre entusiastas de atividades ao ar livre e mesmo proprietários de residências. Os seguintes recursos principais do AC200P podem esclarecer a sua popularidade que hoje se mostra duradoura.

#1 - Grande potência móvel

O AC200P com saída de 2.000 W (sobretensão de 4.800 W) é a combinação perfeita de mobilidade e capacidade. Ele pode alimentar várias atividades ao ar livre, como campismo, caravanismo e passeios de barco. Com esta unidade, pode ficar ligado e aproveitar as suas aventuras ao ar livre sem se preocupar em ficar sem energia. Durante quebras de energia, o AC200P surge como um salva-vidas.

Pode manter os seus aparelhos críticos em funcionamento, como equipamentos médicos, dispositivos de trabalho, frigoríficos e luzes, dando-lhe tranquilidade.

#2 - Bateria LiFePO4 durável

O AC200P adota a mais recente tecnologia de bateria com células LiFePO4, que é um tipo de bateria mais seguro e duradouro do que a variação de iões de lítio. Com mais de 3.500 ciclos de carga, o AC200P supera os modelos NCM dos seus concorrentes, que normalmente têm apenas 800 a 1.000 ciclos.

Além disso, é mais ecológico do que as baterias de lítio, já que o LiFePO4 não requer metais pesados ​​como cobalto, níquel e manganés na sua fabricação.

#3 - Capacidade expansível

O AC200P tem 2.000Wh de potência na sua bateria embutida, mas permite a ligação de baterias adicionais, como a bateria de expansão B230 ou B300, para aumentar a sua capacidade para 4.048Wh e 5.072Wh, respetivamente. Isso é particularmente útil para viagens mais longas, glamping, overlanding, quedas de energia prolongadas ou sempre que for necessária energia extra.

#4 - Carregamento solar e de corrente alternada rápido

O AC200P oferece várias opções de carregamento, incluindo painéis solares, tomadas de parede CA, baterias de chumbo-ácido e carregamento de carro, separadamente ou em combinação para permitir a recarga dupla.

O AC200P suporta entrada dupla AC+Solar de até 1.200 W ou entrada AC dupla de 1.000 W com adaptadores T500 opcionais a baixo custo. Pode emparelhar o AC200P com os painéis solares dobráveis ​​BLUETTI PV200 ou PV350 para obter energia solar de 700 W quando estiver em movimento. Além disso, se tiver o otimizador de carga D050S, poderá obter 500 W adicionais, para um total de até 1.200 W de energia de carregamento solar.

#5 - Custo/benefício

A estação de energia BLUETTI AC200P está disponível a partir de 1499€ (IVA incluído), com portes gratuitos e envio feito a partir de armazém europeu.

Pode ainda aproveitar outras oportunidades, como um kit solar portátil PV120, ou adquirir em conjunto com a estação de energia, com desconto para o conjunto.