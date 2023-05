HarmonyOS da Huawei vai equipar carros da Volkswagen

A presença da Huawei no setor automóvel não é uma novidade, já desde 2018 que ficámos a conhecer parte do seu projeto para este segmento. Sabe-se agora que a Volkswagen estará a escolher o sistema operativo HarmonyOS da Huawei para equipar alguns dos seus carros. Será uma opção para a Europa?

De acordo com o Financial Times, a Volkswagen estará em contacto com a Huawei para integrar o sistema operativo HarmonyOS nalguns dos seus carros mais populares na China.

O software utilizado pela fabricante automóvel não parece ser o mais estável e para o mercado chinês há uma preferência pela utilização das tecnologias locais, pelo que, perante tais argumentos, esta possa ser uma mudança estratégica relevante para a marca no país.

O jornal, que cita fontes próximas, refere que a Volkswagen não limitou as suas opções apenas à Huawei. Alegadamente, a empresa alemã estará também à procura de um "parceiro de longo prazo na China em geral", e a Huawei parece estar no topo da lista com o seu impulso para o ecossistema HarmonyOS.

HarmonyOS nos Volkswagen será uma opção para a Europa?

Além do sistema operativo que se adapta aos carros, a Huawei tem, no país, a sua própria linha de carros elétricos. O SUV Aito M5 foi lançado no final de 2021 e, na altura, era visto como uma proposta de concorrência contra a Tesla.

É improvável, no entanto, que o sistema operativo da Huawei venha a equipar os carros da fabricante na Europa. Relembre-se que, por exemplo, a Seres, empresa chinesa do ramo automóvel que entrou recentemente na Europa, abandonou cá o HarmonyOS pelo Android Auto, de forma a responder às exigências e preferências dos consumidores.