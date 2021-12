Aito M5: SUV elétrico da Huawei que é o rival do Tesla Model Y

As gigantes da tecnologia estão a querer tomar conta do segmento automóvel. Com os veículos a passar do conceito mecânico para o conceito tecnológico, através da eletrificação deste mercado, marcas como a Xiaomi, Huawei, Google, Apple, entre outras, parecem ter já produtos prontos a ombrear com os fabricantes automóveis tradicionais. Prova disso é este Aito M5, o primeiro SUV elétrico da Huawei que deve chegar ao mercado já em fevereiro de 2022.

A empresa chinesa apresentou o SUV que deverá rondar os 30 mil euros, e que diz ser melhor que o Tesla Model Y.

Aito M5, o rival do Tesla Model Y

A Huawei está oficialmente a entrar no mercado automóvel chinês. A multinacional, até agora conhecida pelos seus dispositivos eletrónicos de consumo e envolvida em disputas entre Pequim e países ocidentais sobre a segurança das redes de telecomunicações, revelou o Aito M5.

Este é um SUV elétrico com alcance alargado, equipado com um extensor de alcance térmico, constituído por um motor de 1,5 litros de quatro cilindros, que tem a função de recarregar as baterias.

1.200 km de alcance

Durante a apresentação, Richard Yu, que acumula os cargos de Diretor Executivo, Chefe da divisão de consumo e ainda chefe da divisão Intelligent Automotive Solution BU da Huawei, revelou que as entregas estão programadas para começar por volta de 20 de fevereiro de 2022, vinte dias após o Ano Novo Lunar Chinês.

O Aito M5 é apenas o primeiro modelo de uma família de modelos desenvolvidos com o parceiro Seres e destinados a competir direta e explicitamente com Tesla, especialmente em termos de preço.



A lista de preços, incluindo incentivos, começa em 250.000 yuan (cerca de 34.600 euros) para a versão standard de tração traseira, em comparação com 280.000 yuan, para o Model Y produzido em Xangai. A gama inclui também uma variante de tração integral com dois motores por eixo (de 280.000 yuan, cerca de 39.000 euros) e uma versão topo de gama de 320.000 yuan (44.000 euros).

Yu garante também que as características técnicas do Aito M5 são superiores às do Tesla Model Y ou de outros automóveis topo de gama, incluindo uma potência máxima de 365 kW e um alcance mais longo: a empresa indicou um alcance, calculado no ciclo NEDC, de 1,195 quilómetros com uma única carga.

SUV elétrico da Huawei traz HarmonyOS

O sistema de propulsão elétrica, chamado DriveOne, equipado com motores síncronos de ímanes permanentes na traseira (a variante de tração integral tem motores assíncronos na frente), está acoplado ao HarmonyOS, um verdadeiro ecossistema proprietário Huawei que compreende uma gama de dispositivos avançados, começando com um painel de instrumentos inteligente que pode interagir com qualquer outro dispositivo eletrónico da gigante chinesa.

Em vários pontos está presente a diversidade tecnológica, desde o software usado, ao hardware que permite uma experiência de utilização combinada com os dispositivos de consumo da marca.

O veículo está também equipado com vários tipos de câmaras (CMS, DMS, DVR e APA) e radares ultra-sónicos e de ondas milimétricas para permitir funções de condução assistida L2+.

Aito M5