Portagens: Brisa aumentou taxas em 28 autoestradas! Saiba onde…

Atenção às portagens nas autoestradas, pois como é comum, ano novo, novos preços. Como já tínhamos referido, além da subida dos combustíveis, da energia, as portagens iriam também subir 1,83% a partir de 1 de janeiro de 2022.

De acordo com informações recentes, a Brisa aumentou 28 taxas de portagem em autoestradas.

28 das 93 taxas de portagem das autoestradas na classe 1 serão atualizadas

A Brisa Concessão Rodoviária anunciou esta quarta-feira que 28 das 93 taxas de portagem das autoestradas aplicadas na classe 1 vão aumentar no próximo ano, justificando a subida com a taxa de inflação homóloga.

A fórmula [usada pelo INE] que estabelece a forma como é calculado o aumento do preço das portagens em cada ano está prevista no decreto-lei n.º 294/97. Esta fórmula estabelece que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no continente verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro, data-limite para os concessionários comunicarem ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte.

Segundo a empresa, 28 das 93 taxas de portagem aplicadas na classe 1 (30% do total) das autoestradas serão atualizadas, “sendo que, na maioria dos percursos com mais elevada frequência de automobilistas ou com maior extensão, o impacto será diminuto”, refere em comunicado hoje divulgado, acrescentando que as suas tarifas de portagem irão registar em 2022 “uma atualização média de 1,57%”.

A Brisa aponta que os preços das portagens permaneceram inalterados em 2020 e 2021 e que a última atualização, em 2019, teve um coeficiente de 0,88%.

Os principais percursos em longa de distância com aumentos serão a A2, entre Lisboa e Algarve, com mais 0,35 euros, A1, entre Lisboa e Porto, com mais 0,20 euros, e A6, entre Marateca e Caia, também com mais 0,20 euros.

Entre os principais percursos urbanos com elevada frequência de automobilistas, o maior aumento será na A3, entre Porto e Valença, que passará a custar mais 0,25 euros.

O sublanço entre Maia e Santo Tirso, na A3, a A5, Lisboa e Cascais, e a A4, entre Porto e Amarante, terão uma atualização de 0,05 euros.