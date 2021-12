TOP 10 das séries mais pirateadas no ano de 2021

Com o fim do ano cada vez mais próximo, é agora hora de fazermos as devidas retrospetivas do que aconteceu neste ano de 2021. No que respeita aos conteúdos cinematográficos, também é costume fazer-se um apanhado dos melhores, os piores, os mais vistos e também os mais descarregados da Internet.

Assim sendo, hoje trazemos a lista do TOP 10 das séries mais pirateadas em 2021. Vamos então conhecê-las.

TOP 10: As séries mais pirateadas de 2021

Tal como acontece todos os anos, divulgamos as séries mais pirateadas do ano que está quase a terminar. Estes são dados apurados através do BitTorrent e referem-se a conteúdos descarregados em sites de torrents. Vamos saber quais foram:

10 - The Wheel of Time

Moiraine, que é membro de uma organização mágica, leva cinco jovens numa jornada cheia de desafios, e acredita que um deles pode ser o Dragão Renascido, um sujeito poderoso que, de acordo com a profecia, irá salvar ou destruir o mundo.

Esta série de 2021 conquistou o 10º lugar no TOP das mais pirateadas deste ano.

9 - Arcane

Em Piltover e Zaun, cidades gémeas, mas rivais, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias e ideais divergentes.

Arcane é a 9ª série mais pirateada de 2021.

8 - Rick & Morty

Esta é uma série sobre as malucas viagens no tempo e no espaço e por universos paralelos com Rick, um cientista com problemas com a bebida, e o seu neto Morty, um adolescente não tão brilhante quanto o avô.

Rick & Morty foi a oitava série mais pirateada deste ano. Em 2020 tinha ficado em sexto lugar e é a única da lista com presença no ano passado.

7 - Foundation

Esta é uma série de ficção científica baseada na série de livros de mesmo nome de Isaac Asimov, publicadas entre 1933 e 1951. E foi a sétima mais pirateada de 2021.

6 - What If...?

Nesta série criada para a Disney+ pode reimaginar os maiores eventos do universo Marvel e ponderar as realidades que poderiam nascer.

What If...? conseguiu o 6º lugar neste TOP 10.

5 - Hawkeye

Também criada para a Disney+ e também desenvolvida pela Marvel, esta série é baseada nas personagens Clinr Barton e Kate Bishop. Encontra-se a meio da tabela é foi a quinta série mais pirateada de 2021.

4 - The Falcon and the Winter Soldier

Falcão e o Soldado Invernal são obrigados a formar uma dupla incompatível e a embarcarem numa aventura global que deve pôr à prova tanto as suas habilidades de sobrevivência quanto a paciência.

The Falcon and the Winter Soldier está no quarto lugar este TOP 10.

3 - The Witcher

Geralt de Rivia, um caçador de monstros mutante, viaja ao encontro do seu destino num mundo caótico onde os humanos são mais perversos do que os próprios monstros.

The Witcher consegue assim a medalha de bronze nas séries mais pirateadas de 2021.

2 - Loki

Loki também é uma série da Marvel criada para a Disney+ e baseada na personagem com o mesmo nome. Conseguiu ser a segunda mais pirateada ao longo deste ano.

1 - WandaVision

Cá está a série mais pirateada de 2021. WandaVision fez sucesso não só na Disney+, como também nos sites de torrents onde cada um dos seus episódios foi descarregado milhões de vezes.

O casal Wanda e Vision vive nas suas perfeitas vidas suburbanas, mas começam a suspeitar que nem tudo é o que parece.

Convém referir que o tráfego do BitTorrent representa apenas uma pequena parte de toda a pirataria no mundo. Assim, os dados de outros serviços não constam nestes resultados.

Já viu alguma destas séries?