Microsoft, Intel, AMD e MSI cancelam presença física na CES 2022 devido à COVID-19

Tal como temos visto pelos vários canais informativos, a pandemia da COVID-19 ainda está a disseminar-se a todo o gás, com vários casos positivos a aparecerem em grande número em todo o mundo. A variante Omicron preocupa não só as autoridades de saúde, como também a população no geral e as empresas.

Neste sentido, os planos e projetos pensados agora para o início do ano, podem estar seriamente comprometidos e condicionados. E agora sabemos que as gigantes Microsoft, Intel, AMD e MSI cancelaram a sua presença física no evento CES 2022.

A CES 2022 (Consumer Electronics Show) tem data marcada entre os dias 5 e 8 de janeiro, com outros dias dedicados especialmente para o anúncio de produtos das grandes marcas tecnológicas. E para este novo ano que se avizinha são aguardadas muitas novidades para este setor. No entanto haverá algumas mudanças que não estavam previstas na agenda.

Microsoft, Intel, AMD e MSI não vão estar presentes fisicamente na CES 22

As gigantes Microsoft, Intel, AMD e MSI cancelaram a sua presença física na CES 2022 como medida de prevenção devido ao enorme aumento de casos de COVID-19 novamente por todo o mundo. Estas são as mais recentes empresas a cancelar a sua ação mesmo no local, e são nomes que se juntam a outros tantos de peso, como a Lenovo, T-Mobile, Amazon, Facebook, GM, Twitter e Google.

Desta forma, são cada vez mais as empresas que optaram por não estar presencialmente no evento, como forma de protegerem os seus funcionários da nova onda de contaminação.

No entanto, segundo as informações, a Consumer Consumer Technology Association (CTA), entidade que está por detrás do evento, queria encobrir os primeiros 'anúncios' das empresas que cancelaram a presença no regime presencial. Por sua vez, a CTA terá mencionado que a escassez e os atrasos logísticos seriam os responsáveis por ainda não haver grandes detalhes das empresas na agenda do evento.

Tal como já aqui havíamos referido, da AMD esperava-se que neste evento fosse revelada a sua nova gama móvel Ryzen 6000H, baseada na microarquitetura Zen3 de 6nm, e ainda novidades sobre as suas GPUs. Por parte da Intel, é aguardada com grande expetativa a apresentação da linha de GPUs Arc Alchemist e ainda a 12ª geração dos processadores Alder Lake-P.