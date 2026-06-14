Já conhece este “ar condicionado” que funciona sem eletricidade?

Sim, o verão está aí à porta e já não passamos sem o ar condicionado . À medida que as ondas de calor se tornam mais frequentes e intensas, surgem soluções cada vez mais criativas para arrefecer casas e espaços públicos sem aumentar o consumo energético. Uma das mais curiosas vem de França e recorre a uma tecnologia ancestral combinada com fabrico moderno em 3D.

Trata-se de um sistema de climatização passiva desenvolvido pelo estúdio francês Entreautre, que utiliza terracota impressa em 3D para produzir uma sensação de frescura sem recorrer a eletricidade.

Como funciona este climatizador?

O princípio é simples e conhecido há milhares de anos em regiões quentes de África, Médio Oriente e Ásia: o arrefecimento evaporativo.

Quando a água entra em contacto com uma superfície porosa, parte dessa água evapora-se. Durante esse processo, absorve calor do ambiente, reduzindo a temperatura do ar circundante. É exatamente o mesmo fenómeno que sentimos quando o suor evapora da pele.

No sistema criado pela Entreautre, a água circula através de uma complexa estrutura de terracota. À medida que o ar passa pelas superfícies húmidas, ocorre evaporação e o ar é naturalmente arrefecido.

Inspirado nos corais marinhos

O design do equipamento não foi escolhido ao acaso. Os criadores inspiraram-se nos recifes de coral, cuja geometria ramificada oferece uma enorme área de contacto com a água e o ar.

Graças à impressão 3D em cerâmica, foi possível criar um conjunto de canais, curvas e cavidades praticamente impossíveis de fabricar através de métodos tradicionais. Quanto maior for a superfície húmida exposta ao ar, mais eficiente se torna o processo de arrefecimento.

Terracota e impressão 3D: uma combinação sustentável

A terracota é um material natural, reciclável e de baixo impacto ambiental. Além disso, possui uma porosidade natural que favorece a retenção e evaporação da água.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a utilização da impressão 3D permite explorar formas altamente complexas, maximizando o desempenho do sistema sem necessidade de compressores, gases refrigerantes ou consumos elétricos durante o funcionamento.

Pode substituir um ar condicionado tradicional?

Ainda não. O projeto continua numa fase experimental e não pretende competir diretamente com os sistemas de ar condicionado convencionais.

O objetivo passa antes por complementar soluções de climatização, especialmente em regiões onde o calor extremo e os elevados consumos energéticos representam um problema crescente.

Apesar das limitações, esta abordagem mostra como técnicas antigas podem ganhar uma nova vida através da tecnologia moderna. Numa altura em que o consumo energético associado à climatização continua a aumentar em todo o mundo, soluções passivas como esta poderão desempenhar um papel importante na adaptação às alterações climáticas.