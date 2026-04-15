Estes earbuds com câmaras oferecem um vislumbre surpreendente do futuro dos AirPods

Estes earbuds experimentais mostram como os AirPods podem tornar-se muito mais inteligentes.

Os earbuds sem fios já se tornaram o dispositivo wearable padrão para muitas pessoas. É por isso que esta nova investigação parece mais interessante do que mais uma demonstração de óculos inteligentes.

Investigadores da University of Washington desenvolveram os VueBuds, um sistema protótipo que adiciona pequenas câmaras a earbuds sem fios convencionais, permitindo aos utilizadores perguntar a um modelo de IA sobre tudo o que está à sua frente.

Como funciona este gadget?

No exemplo utilizado pela universidade, alguém pode olhar para um rótulo de comida coreana e pedir uma tradução, ouvindo depois a resposta através dos earbuds.

Os VueBuds capturam imagens estáticas a preto e branco de baixa resolução e enviam-nas via Bluetooth para um telemóvel ou dispositivo próximo. Um pequeno modelo de IA, a correr localmente, responde às perguntas em cerca de um segundo.

Esse processamento local é uma parte importante do apelo do projeto, já que a equipa está claramente a tentar evitar alguns dos problemas de privacidade associados a óculos inteligentes e sistemas de visão em cloud sempre ativos.

Os earbuds incluem uma luz de gravação, permitem aos utilizadores apagar imagens imediatamente e mantêm o processamento no dispositivo. Os compromissos ao nível do hardware são o que tornam tudo isto plausível.

As câmaras têm aproximadamente o tamanho de um grão de arroz, e a equipa afirma que optou por imagem em tons de cinzento de baixa resolução e baixo consumo energético, porque vídeo em alta resolução esgotaria a bateria demasiado rapidamente e ultrapassaria o que o Bluetooth consegue realisticamente suportar.

Os investigadores também descobriram que inclinar cada câmara entre 5 a 10 graus para o exterior proporciona um campo de visão utilizável de 98 a 108 graus, enquanto a junção das duas imagens dos earbuds numa só ajudou a reduzir o tempo de resposta para cerca de um segundo, em vez de dois.

Porque isto parece um vislumbre do futuro dos AirPods

O autor principal, Shyam Gollakota, afirmou que a equipa quis explorar inteligência visual em earbuds, em parte porque os óculos inteligentes e os headsets de realidade virtual não tiveram uma adoção generalizada, e também porque esses produtos levantam frequentemente maiores preocupações de privacidade. E com rumores de que a Apple está a trabalhar em AirPods com câmaras integradas.

Essa ideia também encaixa bem com os rumores recentes sobre os AirPods. A Apple terá estado a explorar futuros AirPods com pequenas câmaras infravermelhas ou sensores que podem melhorar a perceção espacial e desbloquear novas funcionalidades assistidas por IA, sem alterar drasticamente o aspeto dos earbuds ou o seu custo.

Isto não significa que os VueBuds sejam secretamente uma antevisão do plano exato da Apple. Mas torna o conceito geral muito menos improvável.