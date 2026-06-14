Adeus às alforrecas? Boia promete afastar medusas das zonas balneares

Com o verão a aproximar-se e as praias a receberem cada vez mais banhistas, um dos maiores receios de quem entra no mar poderá ter os dias contados. Quem nunca teve um encontro imediato com alforrecas a navegar por mares cheios de conquistadores?

Investigadores espanhóis desenvolveram uma boia eletromagnética capaz de afastar medusas sem as ferir, criando uma espécie de “barreira invisível” em redor das zonas balneares.

A tecnologia foi criada por equipas da Universidade de Alicante e da Universidade Politécnica de Valência, em Espanha, e poderá ajudar a reduzir a presença de medusas, alforrecas e até caravelas-portuguesas em áreas frequentadas por banhistas.

Como funciona a boia antimedusas e alforrecas?

O sistema baseia-se na emissão de campos eletromagnéticos que alteram temporariamente o comportamento das medusas. Estes animais deslocam-se através de contrações rítmicas do seu corpo, criando impulsos que lhes permitem nadar.

Segundo os investigadores, os campos eletromagnéticos reduzem essas pulsações, diminuindo a capacidade de locomoção dos animais. Como consequência, acabam por se afastar da área protegida, sendo levados pelas correntes marítimas ou deslocando-se para outras profundidades.

O mais importante é que o sistema não provoca danos. Assim que saem da zona de influência da boia, as medusas recuperam totalmente a sua mobilidade normal.

Uma alternativa às redes e barreiras físicas

Atualmente, muitas praias recorrem a redes de proteção para impedir a entrada de medusas. No entanto, estas estruturas podem afetar outras espécies marinhas, exigem manutenção frequente e têm custos elevados.

Os responsáveis pelo projeto afirmam que a nova solução é mais económica, mais simples de manter e atua especificamente sobre as medusas, sem impactos negativos conhecidos para outros organismos marinhos.

A estrutura é composta por uma boia flutuante equipada com eletrónica, fontes de energia e várias bobinas emissoras distribuídas ao longo de uma corrente submersa. Estas geram os campos eletromagnéticos responsáveis pelo efeito dissuasor.

Poderá chegar às praias portuguesas?

Embora o projeto tenha sido pensado também para proteger infraestruturas costeiras, como dessalinizadoras, centrais elétricas e instalações de aquacultura, os investigadores admitem que as zonas balneares são uma das aplicações mais interessantes da tecnologia.

Numa altura em que as caravelas-portuguesas (sifonóforo) e várias espécies de alforrecas surgem regularmente nas praias portuguesas durante os meses mais quentes, uma solução capaz de as manter afastadas sem prejudicar o ecossistema poderá despertar o interesse de municípios e entidades responsáveis pela gestão costeira.

Para já, a tecnologia encontra-se patenteada e os investigadores procuram parceiros para a sua futura comercialização.