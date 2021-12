Intel e AMD confirmam a sua presença nas conferências da CES 2022

Estamos quase a mudar para um novo ano, e todos aguardamos que o próximo seja mais promissor do que estes dois últimos. E para começar bem, logo no início de janeiro, teremos a CES 2022, onde se espera que sejam anunciados vários equipamentos poderosos para o ano que vem.

Neste sentido, há agora boas notícias pois as gigantes AMD e Intel já confirmaram a sua presença no evento tecnológico, e adiantaram que as suas conferências vão acontecer no dia 4 de janeiro de 2022.

Intel e AMD confirmam presença na CES 2022

Já há muito que se previa que a Intel e a AMD iriam estar presentes na Consumer Electronics Show (CES 2022). E agora, nesta sexta-feira (3) foi confirmada essa presença das duas gigantes norte-americanas. Assim, de acordo com as informações, as duas empresas vão fazer as suas apresentações no dia 4 de janeiro de 2022.

A conferência da Intel já consta da agenda do evento, enquanto se aguarda ainda a inclusão da da AMD.

No que respeita à AMD, espera-se que sejam apresentadas as novidades referentes às suas placas gráficas e processadores. É provável que a marca liderada por Lisa Su revele a sua nova gama móvel Ryzen 6000H, baseada na microarquitetura Zen3 de 6nm. Novidades sobre as GPUs da fabricante também deverão constar na sua apresentação no evento de Las Vegas.

De acordo com Andreas Schilling, editor do site Hardwareluxx, "a visão da AMD de conduzir experiências de computação de alto desempenho de classe mundial para jogos, entretenimento e a maneira como vivemos e trabalhamos hoje também será um tópico (na CES 2022)".

Quanto à Intel, espera-se com bastante expetativa a apresentação da linha de GPUs Arc Alchemist. Estas novas placas gráficas devem chegar aos computadores portáteis, embora também possam chegar para desktop. Para além disso, também a 12ª geração dos processadores Alder Lake-P pode ser apresentada.

A CES 2022 deverá contar com mais de 1.700 empresas expositoras, sendo que o foco está virado para as grandes marcas tecnológicas, como a Qualcomm, AMD, Intel, Bosch, Canon, LG, Sony, entre outros.