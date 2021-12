Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Porque não reconhece algumas pessoas o meu Samsung Galaxy S21?

Boa tarde, precisava de uma ajuda vossa, se possível Tenho Samsung s21 ultra Sabem porque é que as vezes nas fotografias , reconhece as pessoas outras não Obrigado Ricardo Borges

Resposta:

Ricardo,

O processo de reconhecimento facial dos smartphones, sejam eles Samsung ou não, depende de algoritmos que lêem a imagem e tentam encontrar padrões, com base em informação que foi previamente carregada para estes sistemas de inteligência artificial.

A razão pela qual nem sempre as faces nem sempre são reconhecidas poderá ter a ver com vários fatores, que impedem esta identificação.

Elementos como apresentação parcial da face, luz da imagem presente ou sombras são suficientes para impedirem o reconhecimento.

Certamente que com a utilização da câmara do seu Samsung s21 Ultra vai reconhecer esses padrões e ajustar-se para que a imagem presente permita o reconhecimento das pessoas presentes na imagem.

[Respondido por Pedro Simões]

Como configurar o disco externo no meu router NOWO?

Boa tarde, Sou cliente nowo e gostava de configurar o meu router de maneira a ter la o meu disco externo partilhado na rede. Deixo a referência do router para saber se me poderiam ajudar nesta ideia. Router nowo CH7467CE Obrigado Cumprimentos / Best Regards Daniel Maia

Resposta:

Daniel,

O Pplware já dedicou vários artigos a ajustar a configuração do router da NOWO, tendo até abordado a forma como este pode ser preparado para ter um servidor FTP a correr na rede:

Para fazer o que pretende, os passos vão ser similares, mas no menu onde escolhe o servidor FTP, deve optar pela entrada File Server.

Aqui dentro, deve ativar a opção que liga este servidor, definir a Description, o Workgroup e garantir que o disco USB está ligado e visível nesta interface.

Bastará depois carregar em Apply e colocar o endereço do router no explorador de ficheiros do Windows. Rapidamente irá ter acesso aos ficheiros do disco que partilhou.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque não consigo aceder ao Safari ao Pplware?

Caros, Há já dois dias que o vosso site está indisponível para o Safari. Por favor vejam o que se passa (ver informação abaixo). safari-resource:/ErrorPage.html O Safari não consegue abrir a página O Safari não consegue abrir a página. Erro: “Não foi possível concluir a operação. (kCFErrorDomainCFNetwork, erro 303.)” (kCFErrorDomainCFNetwork:303) Cumprimentos, Vasco Santos

Resposta:

Vasco,

Esse não é um problema normal, mas certamente estará relacionado com o Safari.

O primeiro teste a realizar é o acesso ao Pplware com outro browser. Assim fica com a certeza de que é uma questão do Safari, como desconfiamos.

Para resolver o problema no Safari, deverá seguir as instruções abaixo:

Vá para Safari > Preferences > Privacy

Pesquise "archive.org"

Clique em Remover

O problema desaparece

Esta solução foi encontrada nesta página e resulta do seguinte:

"O problema é porque o Safari mantém muitos dados locais para o site em questão e não consegue lidar com isso corretamente. Eu uso archive.org muito, então eu tinha muitos dados LocalStorage e Cookie para esse site. O fato de esses dados estarem apenas no Safari e nenhum dos meus outros navegadores explica por que eles conseguiram navegar no site perfeitamente."

Obrigado,

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo recuperar a bateria do meu portátil?

Boa tarde , gostava de saber se me podem dar uma ajuda com este problema. Tenho um Notebook Compaq Preçário CQ 61 que uso junto com uma câmara endoscópica para fazer certos trabalhos e como as baterias não duram sempre , comprei à menos de um ano uma bateria nova para suplente a qual de repente deixou de carregar , ou seja tenho duas baterias mas não as posso usar . Pensei que seria da bateria , mas reparei que o pc no símbolo da bateria dá a mesma com a carga a 100 % e por isso deixa de a carregar , ao abrir o Windons aparece a mensagem de carga fraca ligar á corrente mas indicando ao mesmo tempo que tem100% da carga e não a carrega . Tirei a bateria , liguei ao transformador e mesmo sem bateria dá carga a 100 % ou não liga . Tentei nas firmas de manutenção resolver o problema ,mas como o pc já tem uma certa idade não demostram interesse alegando que não vale a pena mexer e pode ser caro . Como o pc está em perfeito estado e funciona perfeitamente para além da bateria , e como por vezes há soluções simples para coisas que parecem complicadas pensei em pedir o vosso apoio e se me poderão dar alguma dica de como resolver o problema pois um portátil sem bateria fica um pouco limitado para as funções em que o uso. Agradecendo a vossa atenção . Donato Tinoco

Resposta:

Donato,

Uma bateria é composta por 2 componentes essenciais: células e controlador ou sensor de carga. O controlador, mediante a devida calibração e configuração de capacidade, tem a função de conhecer o estado das células da bateria e converter isso para valores de corrente, tensão e capacidade, para que possam ser lidos pela interface de comunicação da motherboard, que por sua vez chegam ao sistema operativo.

Como exemplo, um controlador que indique que a capacidade é de 0%, não significa que as células tenham 0% de carga, mas sim que o seu nível de tensão está num patamar considerado mínimo seguro para o desempenho dessas células (poderemos considerar, por exemplo, 4,2V como 100% e 3,6V como 0%).

No caso que descreve, há um claro mau funcionamento do controlador, que possivelmente está a ser provocado por células em final de vida. E depois, claro, há controladores de boa qualidade e bem programados, que são capazes de fazer uma aprendizagem e adaptarem-se à evolução da condição das células, e há outros (geralmente fornecidos em baterias da concorrência) que têm uma má prestação a partir do momento em que as células se afastam do seu rendimento máximo.

Assim, tudo indica que nas duas baterias, há controladores descalibrados que não são capazes de se auto-calibrarem. Essa auto-calibração é esperada que aconteça quando a bateria tem níveis de carga próximos de 0% mas, tanto quanto parece, nem sequer é possível fazer com que isso aconteça. A bateria que adquiriu, mesmo sendo hipoteticamente nova, já poderia ter estado num estado de stand-by desadequado (carga muito baixa, por exemplo) que a danificou e a colocou em estado inutilizável.

Resumindo, nada a fazer senão adquirir uma bateria em boas condições de funcionamento.

[Respondido por Hugo Cura]

Mas afinal o que se passa com o meu computador?

Olá a todos! Em Março comprei um computador (já montado) o qual não me tem dado problemas, exceto algo estranho que aconteceu por 3 ou 4 vezes desde essa altura até ontem que foi a última vez que aconteceu, que é o facto de o computador a seguir do boot, e antes de iniciar o Windows, ele simplesmente desliga-se. E depois vou a ligar novamente e ele liga sem problemas e funciona sem problemas nenhuns também. Entre as vezes que isto aconteceu foram tempos muito espaçados. Por exemplo aconteceu em Abril e depois só voltou a acontecer para aí em Agosto. Um mês depois de ter comprado um computador, adicionei um hd de 1TB. Poderá ser o disco a causar o problema? É que não sei como descobrir a causa disto, pois acontece uma vez ou outra, e não todos os dias. Já vi que pode ser problemas de drivers, ou a fonte de alimentação e, mas custa-me a acreditar. Porque das poucas vezes que isto aconteceu, foi só mesmo entre o boot e a inicialização do Windows. Depois de ser iniciado nunca me dá qualquer problema, não se desliga, não aquece, nada, esteja a jogar jogos pesados, a usar programas pesados (edição de imagem, e vídeo). Outra coisa que me leva a crer que não seja da fonte é que uso uma Powerline ligada ao computador, a qual tem as luzes sempre acesas. Caso a fonte falhasse, uma delas desligava-se, e isso nunca acontece Estive a ver no visualizador de Eventos e aparece-me os seguintes erros, os quais também enviarei em anexo um print com os mesmos: CertificateServicesClient-CertEnroll - ID do Evento - 86

BugCheck - ID do Evento - 1001

Eventlog - ID do Evento - 1101

Kernel-Power (Critico) - ID do Evento - 41

Eventlog - Id do Evento - 6008

Kernel-Boot - Id do Evento - 29 São estas informações que me apareceram no visualizador de eventos depois da ultima vez que tive o problema. Obrigado pela vossa atenção! Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

Respondendo à questão que colocou, não, não faz sentido algum que a origem do problema esteja no HDD que adicionou.

Olhando à lista de eventos que mostra, e de acordo com a informação que consegui obter, o erro Crítico com origem no Kernel-Power e categoria de tarefa 63 trata-se de uma consequência do erro, e não da origem. É, portanto, a evidência de que o computador desligou-se inesperadamente num passo anterior ao boot que aconteceu.

Em alguns casos, é realmente difícil conseguir chegar à origem de um problema que acontece esporadicamente. Há formas de conseguir um mini dump da memória (parte da memória em utilização no espaço temporal imediatamente anterior a um crash) e fazer-lhe uma análise posterior. O procedimento é complicado e, dado que se trata mesmo de algo esporádico, diria que não merece sequer o esforço a fazer tal procedimento.

No entanto, ainda assim, vale a pena abrir o Monitor de Fiabilidade do Windows após um acontecimento desses. Os eventos críticos ficam listados e é possível que consiga chegar à origem desse evento mas, naturalmente, não é garantido.

Se houver margem de manobra no hardware, poderá sempre ir trocando umas peças, como usar temporariamente outros módulos de RAM, ou outra placa gráfica, mas são sempre hipóteses remotas, contudo, não são de se descartar.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo mudar o browser do Windows 11 de forma simples?

Olá Pplware, Com o meu Windows 11 a funcionar em pleno, fruto de uma instalação de base, estou agora a afinar o meu PC e o seu sistema, para estar a 100% e adaptado a mim. Uma das coisas que quero mudar é o browser, que não pretendo que seja o Edge. O que quero usar é o Chrome, por ter tudo sincronizado e configurado, tanto no telefone como noutra máquina que tenho. O problema é que o Windows 11 não me deixa fazer isso de forma simples e rápida. Recuso-me a fazer aqueles passos todos que não entendo o porquê de existirem. Assim, pergunto como posso eu fazer esta mudança "carregando num botão apenas". Armindo Base

Resposta:

Armindo,

Essa postura da Microsoft tem garantido várias críticas à empresa e muitas queixas dos utilizadores. A marca quer proteger o seu Edge e por isso tem tornado mais complicada a mudança.

Ainfa assim, e do que se pode ver na última build do Windows 11, a Microsoft está a mudar esta posição, simplificando o processo.

Como poderá ver no artigo abaixo, tudo está a mudar e muito em breve será novamente simples alterar o browser definido no Windows 11:

Assim, deverá esperar mais algumas semanas e certamente vai poder usar esta novidade e mudar o browser as vezes que pretender, sem qualquer limitação.

[Respondido por Pedro Simões]

