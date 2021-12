Com a chegada do Windows 11 a Microsoft apostou ainda mais no seu browser, o Edge. Fez mudanças importantes e que tentavam por tudo impedir a mudança desta sua proposta para qualquer outra da concorrência.

Para além de ser já um processo complicado para os utilizadores, a Microsoft adicionou algumas restrições. Agora, e depois de algumas complicações, a gigante do software recuou e dá novamente a possibilidade aos utilizadores de mudarem facilmente o browser no Windows 11.

São bem conhecidos os bloqueios que a Microsoft tem implementado nos Windows 11 para impedir a mudança do browser. Quer impor aos utilizadores deste sistema o Edge, o seu browser criado com base no Chromium e em muitas coisas igual ao Chrome.

Mesmo com estas limitações alguns conseguiram contornar estas imposições, tal como a Mozilla fez no Firefox. O processo manual de mudança era complexo e obrigava a definir o novo browser em vários formatos de ficheiros.

Isso tudo parece agora ter mudado, com a chegada da mais recente build do Windows 11. Nas definições, na área de apps predefinidas, no que toca aos diferentes browsers presentes, qualquer um pode ser definido como o padrão para navegar na Internet.

Tudo fica assim à distância de um simples carregar num botão, como era esperado e natural de acontecer. Ainda em testes, provavelmente irá muito em breve ser incorporado numa das builds que a Microsoft vai trazer para os utilizadores.

Curiosamente, e mesmo com esta nova possibilidade, a mudança nunca será total para os utilizadores. Clicar num dos widgets do Windows 11 ou um duplo clique vão voltar a trazer o Edge como o browser que é usado de base no sistema da Microsoft.

Depois de tudo o que tinha mudado no Windows 11, esta é uma alteração muito grande e muito relevante para a Microsoft. Dá aos utilizadores a liberdade de escolher o browser a usar usado no seu sistema e devolvendo o controlo para quem está a usar as propostas da gigante do software.