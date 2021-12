O processo de implementação do 5G em Portugal não tem sido simples. Depois de meses de um leilão para acesso às frequências que insistia em não terminar, os operadores estão finalmente a implementar as suas soluções e a dar aos seus clientes uma prova do que está para chegar.

Com velocidades teóricas prometidas de até 10 Gbps, muitos esperam poder atingir valores perto destes máximos. A verdade é que os primeiros testes e as imposições dos operadores mostram o contrário e ficam bem longe destes valores.

Desde que foi revelado, que os utilizadores esperam por tudo o que o 5G irá trazer. Não tem sido um processo simples a sua implementação no nosso país e até no planeta em geral. Agora que está acessível, os operadores apressam-se a mostrar o que vão oferecer, com ofertas até ao final de janeiro.

500 Mbps de velocidade na NOS

Em termos de velocidade todos parecem estar longe do que esta tecnologia pode oferecer. A NOS está claramente a limitar o acesso à Internet através do 5G, não sendo possível ultrapassar os 500 Mbps, tal como já foi testado.

Mesmo estando longe do esperado, a verdade é que este operador está a cumprir o que tem definido na sua informação sobre o acesso à Internet. Este documento da NOS define que a velocidade máxima estará limitada a um máximo de 500 Mbps, pouco acima dos 300 Mbps que oferece no 4G.

A Vodafone não vai mais longe

Uma situação pior parece estar na Vodafone. Também aqui a velocidade máxima está longe do esperado e parece estar também limitada no acesso à Internet. A diferença aqui parece ser ainda menor.

Os testes que o Pplware realizou não ultrassaram os 300 Mbps, isto sem qualquer configuração especial e dentro da cidade de Lisboa. O acesso ao 5G é automático e tanto usado a app Speedtest da Ookla como o site fast.com mostraram valores similares.

Também aqui as condições de acesso parecem definidas à priori, com os dados a indicar que o acesso à rede não irá passar dos 300 Mbps. Esta informação está presente nas descrições dos tarifários e não existe nenhuma referência ao 5G ou ao 4G.

A MEO ainda nem tem solução 5G

O caso da MEO é de todos o mais estranho, mas por razões completamente diferentes. A operadora afirma que com "a nova tecnologia 5G será possível atingir velocidades superiores às atualmente disponíveis, prevendo-se que com o lançamento comercial da tecnologia 5G, venha a ser de até 1 Gbp". No entanto, e até à data, não existe ainda uma proposta concreta.

Este cenário está muito longe do que seria esperado pelos clientes e que a tecnologia suporta. Por agora o 5G está gratuito, com ofertas até 31 de janeiro. Após esse período é provável que as velocidades aumentem, dado que os clientes vão começar a pagar.