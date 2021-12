Farta de depender do Android e de todas as dos EUA, a Huawei resolveu apostar em criar o seu próprio sistema operativo, o HarmonyOS, que usa em diversas plataformas. Este não se limita a ser uma proposta para smartphones e vai muito mais longe.

Com uma presença já forte no seu país de origem, a Huawei quer ir mais longe e trazer o HarmonyOS para o resto do planeta. O anúncio ainda não foi formal, mas um responsável da marca abriu agora o jogo e revelou as datas de chegada desta novidade.

Com um desenvolvimento constante, a Huawei tem tratado de fazer evoluir o HarmonyOS. Este sistema está presente em várias frentes, mas tem nos smartphones a sua grande aposta, atualizando muitos modelos, mesmo alguns com vários anos de mercado.

Desde o seu lançamento que a Huawei tem apostado apenas no seu mercado natal, principalmente como uma base de avaliação. Esta limitação não se aplica nos novos smartphones e nos tablets , que foram já lançados com o novo sistema, e com provas dadas.

Claro que se esperava que o HarmonyOS fosse lançado de forma global, algo que até agora ainda não aconteceu. Os smartphones estão atualizados na China, mas os mesmos modelos na Europa e noutros mercados continuam a aguardar, ainda que esteja a chegar a EMUI 12 em breve.

Em declarações recentes numa entrevista, Derek Yu, presidente da Huawei na Europa Central e Oriental, Norte do Canadá e Turquia revelou mais sobre a chegada do HarmonyOS à Europa e a outros mercados ocidentais. Do que anunciou, a versão global do HarmonyOS 2.0 será lançada 2022.

Naturalmente que esta chegada deverá ser faseada, mas com uma certeza muito importante. Do que foi já provado na China, mesmo os smartphones mais antigos devem ter acesso a esta versão e a à atualização que traz todas as novidades .

Com mais de 150 milhões de utilizadores, o HarmonyOS tem ainda muito espaço para crescer, nos mercados onde ainda não chegou. A Huawei está já a preparar a versão 3 deste sistema, continuando assim os seus desenvolvimentos, novamente com novidades relevantes.