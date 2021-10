A Huawei tem estado muito ativa no que toca ao lançamento de novidades. Vimos ontem surgir o nova 9 e o Watch GT 3, tendo este último recebido uma novidade. O HarmonyOS está já na sua base e será o sistema que o irá alimentar daqui para a frente.

Com esta novidade, a Huawei dá mais um passo para elevar o HarmonyOS. Este sistema conta já com uma presença em 150 milhões de dispositivo e é assim o sistema que mais rapidamente cresceu em toda a história.

Foi durante a Developer Conference 2021 da Huawei que o conhecido Richard Yu, Driretor Executivo e CEO Da área de consumo, revelou os mais recentes números de adoção do HarmonyOS. Este sistema continua a crescer e está constantemente a atingir números históricos.

Do que foi avançado na keynote, o novo sistema atingiu já o patamar dos 150 milhões de dispositivos. Com este valor, e segundo as palavras de Richard Yu, torna-se o sistema operativo que mais rapidamente cresceu em toda a história.

Os objetivos da Huawei tiveram de ser revistos várias vezes, dada a facilidade com que os tem estado a atingir. Com o valor de 150 milhões, a marca aponta agora para os 200 milhões até ao final do ano. Na verdade, e do que temos visto, este deve ser um objetivo simples de cumprir.

A versão 3 do HarmonyOS está prestes a ser lançada , devendo surgir primeiro numa Developer Preview. Esta quer focar-se em 3 pilares essenciais. Falamos da arquitetura do sistema, dos super terminais e da utilização multi-dispositivo, dentro do mesmo ecossistema.

Quanto a apps para este sistema, esta presença tem crescido, provavelmente a um ritmo mais elevado. Chegou a 5,1 milhões de programadores, em mais de 170 países. Em termos globais , temos uma distribuição acumulada de 332.000 apps entre janeiro e setembro de 2021.

Apesar de ser um número muito interessante, certamente vai crescer muito mais. O HarmonyOS está ainda muito focado no mercado asiático, devendo tudo mudar quando as atualizações de terminais mais antigos chegar à Europa e ao resto do planeta.