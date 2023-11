Não é novidade que a Meta tem também em desenvolvimento a sua IA, para competir com a OpenAI e a Google. Esta será integrada nos serviços da dona do Facebook e do WhatsApp, para potenciar ainda mais estes serviços. A primeira prova parece estar a chegar, com uma novidade no WhatsApp, onde temos já a IA presente.

Com constantes desenvolvimentos, o WhatsApp tem procurado trazer as melhores e as mais necessárias tecnologias. A somar a isso, o serviço de mensagens da Meta tem procurado mudar a sua interface para uma utilização mais uniforme e mais aproximada dos utilizadores.

A mais recente versão de testes traz uma novidade importante e que vai mudar rapidamente a forma como o WhatsApp é usado. Falamos da integração da IA da Meta nesta app, ficando assim acessível aos utilizadores para elevarem ainda mais as suas conversas.

Esta novidade surge para já na forma de um simples botão, que dá acesso ao utilizador para as conversas que podem usar a IA. Assim, torna-se um atalho importante e que muitos vão certamente usar quando esta funcionalidade estiver acessível a todos os utilizadores.

Espera-se que este atalho possa dar aos utilizadores um filtro para as conversas que estão baseadas na utilização de IA. Assim, estes evitam ter de procurar estas conversas, podendo também escolher quais as que querem aceder, tudo de forma mais rápida e mais eficiente.

Espera-se que em breve a Meta abra a sua IA ao WhatsApp e em especial a todos os utilizadores. Os testes vão decorrer, ainda num ambiente controlado e limitado a apenas alguns utilizadores. Mais tarde, como é normal, será massificada e incorporada na versão acessível a todos.

Este é um passo importante e que abre a IA para o WhatsApp e todos os seus utilizadores. Ao terem um atalho direto, fica mais simples e mais rápido acederem a tudo o que esta nova tecnologia oferece, abrindo as portas a muitas mudanças na forma como interagimos.