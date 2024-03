Inquérito revela a aplicação de navegação mais popular para evitar radares de velocidade

Um inquérito concretizado nos Estados Unidos concluiu qual a aplicação de navegação que os condutores preferem na hora de evitar radares de velocidade.

Mais de 1000 condutores americanos, 50% homens e 50% mulheres, com uma idade média de 41 anos, foram inquiridos pelo MarketWatch (via Android Police). À análise foram, ainda, adicionados dados do Speedtrap.org.

O resultado concluiu que uns impressionantes 70% dos condutores inquiridos têm especial preferência pelo Google Maps quando o tema é evitar radares de velocidade.

Depois do Google Maps, surge o Waze, também da Google, como a segunda aplicação de navegação mais utilizada pelos condutores inquiridos, com 27%. Não muito atrás do segundo está o Mapas da Apple, conquistando 25% dos condutores que participaram no inquérito.

No geral, 34% dos inquiridos afirmaram já ter sido avisados sobre um radar de velocidade por uma aplicação de navegação.

Apesar de 70% dos condutores utilizarem o Google Maps para os avisar dos radares de velocidade, o Waze é considerado o melhor nesta tarefa, tendo os condutores afirmado que é 30% mais eficaz do que o Google Maps e 20% melhor do que o Mapas da Apple.

Os utilizadores do Google Maps são mais propensos a conduzir acima do limite de velocidade (23%), seguindo-se os do Waze e os do Mapas da Apple, com 11% e 9% dos seus utilizadores, respetivamente, a afirmarem que conduzem acima do limite imposto.

Para a MarketWatch, um radar abrange uma zona onde o limite de velocidade é inferior "à velocidade média de deslocação mais segura de uma estrada". Estas estradas são monitorizadas e seguidas pela polícia, que procura fazer cumprir rigorosamente o limite de velocidade para obter receitas.