Rumores dizem agora que iPhone 16 poderá trocar os botões físicos por botões capacitivos

Aquela velha frase do "prognósticos, só no final do jogo" não é ao acaso, continua a fazer sentido. Uma vez, o iPhone poderá perder todos os botões físicos, apostando a Apple nos botões capacitivos. Depois, afinal, são físicos e até poderá receber mais um novo. Agora, outro rumor diz ser provável que o iPhone 16 passe apenas a ter botões capacitivos. Então... de onde surgiu esta nova ideia?

É verdade que até ao dia de lançamento, a internet irá borbulhar com rumores, desejos e hipotéticas fugas de informação sobre as novidades do iPhone 16. Depois no dia logo se vê quem acertou e quem falhou redondamente. Contudo, a hype atual são os botões.

A próxima série iPhone 16 não terá botões tradicionais, de acordo com informações divulgadas pela empresa que irá fornecer os botões capacitivos que supostamente os irão substituir. A ser verdade, a alteração tornaria os dispositivos iOS mais duradouros e à prova de água.

Botões capacitivos podem chegar ao iPhone 16

Rumores de que os botões físicos e as portas (e slot) seriam removidos do iPhone surgiram já desde 2020, foram já repensados e fazem eco até hoje. Mas tal jogada não aconteceu com o iPhone 13, nem com o 14 e nem com o iPhone 15. Segundo rumores, tal ação ficou por acontecer porque a Apple supostamente não conseguiu resolver os bugs da tecnologia.

Os problemas foram aparentemente resolvidos porque o Economic Daily relata que a ASE Investment Holdings fará módulos de botões capacitivos para o iPhone 16. Estes módulos serão colocados em ambos os lados do aparelho, pelo que não haverá botões físicos.

Os botões capacitivos registam o toque do utilizador, mas não se movem. Um relatório anterior não confirmado indicava que a Apple iria adicionar dois Taptic Engines ao iPhone para o fazer vibrar e indicar que um botão foi "premido".

Porquê botões capacitivos no iPhone 2024?

Aqueles que questionam a necessidade de tal mudança devem considerar que qualquer peça móvel se desgasta. E mesmo as mais bem concebidas são inerentemente mais frágeis do que uma peça sólida com a mesma forma geral.

Os iPhones são famosos por durarem anos e anos, e os botões móveis podem ficar desgastados com o uso prolongado. Os botões capacitivos no iPhone 16 ajudariam a prolongar ainda mais a vida útil do produto.

Além disso, as aberturas à volta dos botões atuais são uma forma potencial de a água entrar no interior do telemóvel se o dispositivo for acidentalmente submerso.

Talvez apenas no iPhone 16 Pro

As informações publicadas nesta segunda-feira do Economic Daily diz que o novo tipo de botão está a chegar ao iPhone 16 sem ser mais específico. Mas é possível que a mudança venha apenas para as versões Pro e Pro Max dos dispositivos.

A Apple tem o hábito de introduzir novas tecnologias nos seus dois modelos de topo antes de as alargar às duas versões mais acessíveis. Foi o que aconteceu com o Dynamic Island e o Action Button. E o fim dos botões tradicionais pode ser o próximo exemplo.

Já havia rumores de que o iPhone 16 incluiria um botão de captura capacitivo completamente novo. Na segunda-feira, o informador Sonny Dickson publicou no X (antigo Twitter) uma imagem de capas de iPhone que incluem esta funcionalidade:

No entanto, o botão de ligar/desligar mostrado na imagem é um botão tradicional, não capacitivo. Se a imagem for real, significa que o relatório do Economic Daily está apenas parcialmente correto. Mas as fugas de informação contraditórias não são invulgares, uma vez que ainda faltam cerca de cinco meses para os próximos modelos iOS.

Saberemos com certeza no outono, quando toda a série iPhone 16 for revelada ao mundo.