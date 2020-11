Será o iPhone 13 o primeiro iPhone que não terá nenhuma porta?

A Apple sempre pautou a sua oferta com várias tecnologias desenhadas por si em pontos determinantes. As portas de comunicação e alimentação são um desses exemplos. Apesar de atualmente haver já uma porta que compete com a Lightning, esta foi a mais avançada, dentro do segmento, durante anos. Agora, com a chegada do iPhone 12 e um carregamento sem fios melhorado, será que vão haver mudanças radicais?

Segundo alguns rumores e com sustentabilidade tecnológica, a Apple poderá, num dos modelos do iPhone 13, remover a porta Lignting e não colocar nenhuma.

iPhone 13 terá um modelo sem Lightning?

Todos os iPhones a partir do iPhone 5 (inclusive) têm uma porta Lightning, mas será o caso do iPhone 13? O debate está de volta. Os leakers seguidores da Apple voltaram a mencionar que há novos planos para a porta de comunicações e alimentação no smartphone da Apple.

A Apple deve oferecer quatro modelos do iPhone 13 em 2021. Mas apenas um iPhone 13 não terá uma porta Lightning. Então, será a vez de aparecer a porta USB-C?

Topo de gama não terá porta nenhuma!

Há anos que muitos esperam que a Apple ofereça um iPhone com uma porta USB-C. Sabemos que tem havido protótipos, mas a Apple parece ter abandonado a ideia. Tudo parece estar a caminhar para um smartphone sem porta.

Tecnologicamente já hoje podemos usar o iPhone sem necessitar de ligar qualquer cabo. Por WiFi ele liga-se ao computador e permite uma gestão de conteúdos, como fazer cópias de segurança, sincronizar bibliotecas, entre outros conteúdos. Além disso, com MagSafe, os utilizadores conseguem carregar a bateria de forma bastante rápida.

A Apple poderá ter usado esta tecnologia de carregamento no iPhone 12 como um teste importante para o futuro. Aliás, a empresa lançou vários produtos: capas, carregadores sem fios, carteiras. Suspeita-se que MagSafe estará de novo no programa como uma peça importante nos próximos smartphones da marca de Cupertino.

Portanto, para iniciar um novo ciclo, a empresa poderá num único modelo do iPhone 13, lançar esta novidade. Será que faz sentido?

