Apple prepara revolução no Apple Watch: poderá ter ecrã redondo ou até desaparecer

O próximo Apple Watch deverá trazer poucas novidades visíveis. No entanto, a Apple estará a trabalhar numa transformação muito mais profunda do relógio inteligente, que poderá alterar radicalmente a forma como conhecemos o dispositivo.

Apple Watch Series 12 deverá ser uma atualização discreta

De acordo com informações divulgadas por Mark Gurman, da Bloomberg, a próxima geração do Apple Watch não deverá apresentar uma alteração significativa no design.

O Apple Watch Series 12 e o Apple Watch Ultra 4 são esperados para setembro de 2026 e deverão apostar sobretudo em melhorias de desempenho. Um novo processador deverá ser uma das principais novidades, acompanhado por melhorias relacionadas com saúde e atividade física.

Não são esperadas, contudo, grandes alterações na estrutura exterior do relógio. Isto significa que quem esperava um novo desenho para o Apple Watch deste ano poderá ter de esperar mais algum tempo.

Apple está a repensar completamente o relógio

É aqui que a informação se torna particularmente interessante. Segundo Gurman, a equipa de design industrial da Apple tem passado o último ano a estudar diferentes possibilidades para o futuro dos wearables da empresa.

A ideia não será simplesmente tornar o Apple Watch mais fino ou alterar ligeiramente as suas dimensões. A Apple estará a considerar diferentes conceitos e formatos para aquilo que poderá ser uma nova geração do produto.

Uma das possibilidades em estudo é particularmente surpreendente: um Apple Watch com ecrã circular. A empresa terá analisado relógios com diferentes tamanhos e formatos de ecrã, incluindo uma configuração redonda.

Não significa, contudo, que este modelo esteja confirmado. Trata-se de uma das várias possibilidades que estarão a ser avaliadas internamente.

E se o Apple Watch não tivesse ecrã?

A Apple estará também a estudar uma possibilidade ainda mais radical: um wearable sem ecrã. A ideia acompanha uma tendência crescente no mercado dos dispositivos de saúde e fitness, onde produtos como anéis inteligentes e outros dispositivos minimalistas procuram recolher dados sem obrigar o utilizador a ter um ecrã no pulso.

Neste cenário, o Apple Watch poderia deixar de ser necessariamente um pequeno computador no pulso e assumir uma função muito mais centrada em sensores, saúde, atividade física e inteligência artificial. É importante sublinhar que estas ideias estão ainda numa fase de exploração e podem nunca chegar ao mercado.

A inteligência artificial poderá ser fundamental

A mudança de estratégia também poderá estar relacionada com a evolução da inteligência artificial da Apple. A empresa está a apostar numa Siri mais inteligente e em novas funcionalidades relacionadas com saúde. Ao mesmo tempo, a área da saúde está a ganhar importância dentro do ecossistema Apple.

Um Apple Watch futuro poderá, por isso, deixar de se limitar a apresentar notificações e recolher dados. Poderá utilizar inteligência artificial para interpretar esses dados e oferecer ao utilizador informação mais personalizada sobre saúde, sono, exercício e bem estar.

Esta transformação seria particularmente importante num mercado onde dispositivos como os da Whoop e da Oura estão a apostar cada vez mais na análise contínua de dados de saúde.

As pulseiras também podem mudar

Há ainda outra questão que poderá gerar alguma polémica. Circulam há vários anos rumores de que a Apple pretende alterar o sistema de ligação das pulseiras ao relógio. Essa possibilidade voltou a surgir nas informações mais recentes.

Uma nova solução poderia libertar espaço dentro da caixa para uma bateria maior e permitir novas opções de design. O problema é evidente: as pulseiras atuais poderão deixar de ser compatíveis com um futuro Apple Watch.

Este rumor não é novo. Já em 2023 surgiram informações sobre um possível novo sistema magnético de fixação, associado a um redesenho profundo do equipamento. Por isso, apesar de ser uma possibilidade, ainda não deve ser encarado como uma característica confirmada.

2027 poderá ser o verdadeiro ano da mudança

Existe alguma divergência quanto ao momento em que a grande transformação poderá acontecer. Algumas informações apontam para 2027, enquanto outras indicam que a Apple poderá adiar o novo design para 2028. O padrão histórico da empresa, contudo, torna 2027 uma possibilidade interessante, já que o atual desenho chegou com o Apple Watch Series 10, em 2024.

Se a Apple mantiver aproximadamente esse ciclo de três anos para alterações estruturais, um novo desenho poderia surgir precisamente com uma futura geração. Até lá, a Apple parece estar a preparar uma evolução mais silenciosa.

Um futuro Apple Watch muito diferente

O mais interessante nesta história é que a Apple não parece estar simplesmente a preparar mais uma evolução do Apple Watch.

A empresa estará a questionar o próprio conceito do produto: ecrã quadrado, ecrã redondo ou até ausência de ecrã; relógio tradicional ou dispositivo de saúde; mais sensores, mais inteligência artificial e novas formas de interação.