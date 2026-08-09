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Apple prepara revolução no Apple Watch: poderá ter ecrã redondo ou até desaparecer

· Apple 3 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Zé Fonseca A. says:
    9 de Agosto de 2026 às 19:39

    Há 5 anos já era tarde, importante, ser mais pesado e maior e vir com versão titanium apenas, não quero levar com versões de aluminium num premium non sport look.
    Um bom relógio tem de ser uma cebola, grande e pesado

    Responder
  2. Max says:
    9 de Agosto de 2026 às 20:31

    Um Apple Watch sem ecrã, não chega a ser imaginação, é delírio …
    Redondo … vai depender dos estudos de mercado, se houver quota de mercado a ganhar.
    – As marcas que vendem atualmente só com um formato: Apple (retangular), Samsung e Google (redondos)
    – Com os dois formatos: Huawei, Amazfit, Garmin e Fitbit.
    Só que os Apple são bastante mais complexos que os demais. Não estou a ver a Apple a obrigar os developers a criar apps para ecrãs retangulares e redondos.,

    Responder
    • Vítor M. says:
      9 de Agosto de 2026 às 21:30

      Sim, também “acho, apenas uma opinião”, que não é o caminho da Apple ter um device sem ecrã, mais ainda algo como um dispositivo com funcionalidades ligadas à saúde e bem-estar… mas…

      Responder

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