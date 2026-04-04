iPhone 17 Pro Max também foi na missão Artemis II

A NASA deu luz verde a algo que, até há pouco tempo, parecia improvável: levar um smartphone “normal” para uma missão espacial tripulada. O escolhido? O iPhone 17 Pro Max, que foi certificado para acompanhar os astronautas na missão Artemis II.

Antes de seguir viagem até ao espaço, o iPhone teve de cumprir um conjunto rigoroso de requisitos definidos pela NASA. A agência avaliou se o equipamento poderia operar em segurança dentro da cápsula Orion e ao longo de toda a missão.

iPhone 17 Pro Max: testes realizados

Entre os principais critérios analisados destaque para a :

Segurança da bateria (um dos pontos mais críticos em ambiente espacial)

Compatibilidade com os sistemas da nave

Resistência a vibrações, radiação e variações térmicas

Só depois de passar por este processo é que o dispositivo foi considerado apto para uso prolongado fora da Terra, algo inédito para um iPhone neste contexto.

A presença do iPhone 17 Pro Max não é apenas simbólica. O equipamento poderá ser usado para:

Captura de fotos e vídeos em contexto real

Registo rápido de informação

Apoio a tarefas com aplicações específicas

Segundo a informação avançada pelo 9to5Mac, foram 4 iPhones levados na missão Artemis II, basicamente um por cada astronauta.