iPhone 17 Pro Max também foi na missão Artemis II
A NASA deu luz verde a algo que, até há pouco tempo, parecia improvável: levar um smartphone “normal” para uma missão espacial tripulada. O escolhido? O iPhone 17 Pro Max, que foi certificado para acompanhar os astronautas na missão Artemis II.
Antes de seguir viagem até ao espaço, o iPhone teve de cumprir um conjunto rigoroso de requisitos definidos pela NASA. A agência avaliou se o equipamento poderia operar em segurança dentro da cápsula Orion e ao longo de toda a missão.
iPhone 17 Pro Max: testes realizados
Entre os principais critérios analisados destaque para a :
- Segurança da bateria (um dos pontos mais críticos em ambiente espacial)
- Compatibilidade com os sistemas da nave
- Resistência a vibrações, radiação e variações térmicas
Só depois de passar por este processo é que o dispositivo foi considerado apto para uso prolongado fora da Terra, algo inédito para um iPhone neste contexto.
A presença do iPhone 17 Pro Max não é apenas simbólica. O equipamento poderá ser usado para:
- Captura de fotos e vídeos em contexto real
- Registo rápido de informação
- Apoio a tarefas com aplicações específicas
Segundo a informação avançada pelo 9to5Mac, foram 4 iPhones levados na missão Artemis II, basicamente um por cada astronauta.
Pois…
A pergunta que fica é um iPhone normal out of the box?
Ou um iPhone modificado para este fim??
iPhones configurados apenas para tirar fotos e vídeos e em rigoroso modo de voo para não interferir com os equipamentos. São de série.
Hoje a Orion já está mais perto da Lua (150.000 km) do que daTerra (245..000 km). Foi capturada pela gravidade da Lua (passou o ponto de gravidade em que a viagem podia ser abortada).
Não são conhecidas teorias da conspiração do tipo – as fotos e vídeos dos iPhones iam já instalados, porque não se consegue ler os dados exif da latitude e longitude 🙂
Logo vi q está cena na Artemis não passava de mais um golpe publicitário.
Em que razão conseguiste chegar a essa conclusão?
Transmissão em direto dos Estúdios do Deserto do Nevada, tal como nas missões Apollo 😉
Tèm é vergonha é de anunciar os patrocínios ,