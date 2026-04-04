PplWare Mobile

Head-up display: útil ou uma distração para o condutor?

· Motores/Energia 9 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Stanley says:
    4 de Abril de 2026 às 17:14

    Mais um display, mas considero inútil por ser muito pequeno.

    Responder
  2. AlexS says:
    4 de Abril de 2026 às 17:47

    Concordo que se torna um problema e perigoso com excesso de informação, ou informação que demora a ler/processar.

    Responder
  3. JANC says:
    4 de Abril de 2026 às 19:15

    Acho fantástico e de uma utilidade crucial. Com cores a informação ainda fica mais percetível. Já agora pergunto, alguém sabe se existem à venda em separado? Gostaria de colocar no meu carro.

    Responder
    • Antonio Vasco says:
      4 de Abril de 2026 às 21:45

      O meu conselho, não perca tempo e gaste dinheiro desnecessário, eu desligo o sempre. Parece muito prático, mas rapidamente enche se daquilo porque confunde a vista da estrada e acaba por fazer dores de cabeça, pelo menos a mim faz.
      De noite ainda é pior

      Responder
  4. Artilheiro says:
    4 de Abril de 2026 às 21:02

    Desde que não contenha excesso de informação, penso que é benefico.

    Responder
  5. Yamahia says:
    4 de Abril de 2026 às 22:21

    A real utilidade dessa cena ainda está por descobrir. Por enquanto só atrapalha.

    Responder
  6. Paiva says:
    4 de Abril de 2026 às 22:35

    Em 3 carros que tinham head-up display, desativei em todos. É mesmo “coisas” mesma na linha de visão do condutor. Não gosto.

    Responder
  7. Paulo Silva says:
    4 de Abril de 2026 às 23:31

    O hud foi criado para ser a mira dos aviões na segunda guerra mundial, depois na aviação civil foi implementado para auxiliar os pousos e decolagens sem o piloto tirar os olhos da pista, nos carros.. bem, é mais uma coisa inútil que de noite tira visibilidade, mas enfim depois dos tablets enormes e só mais uma coisa a fazer brilho de noite.

    Responder
  8. Jgago says:
    5 de Abril de 2026 às 02:20

    Tenho no meu carro à 15 anos, com mais de 400 mil km feitos por mim, e é das melhores coisas que se pode ter para não ter que mover muito o ponto de focagem para o conta quilómetros e receber informações importantes. Ao contrário dos novos carros que mais parecem uma consola de videojogos neste tipo de HID, não dá para se distrair muito.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube