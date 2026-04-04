Head-up display: útil ou uma distração para o condutor?

A evolução tecnológica no setor automóvel tem trazido inúmeras inovações pensadas para aumentar a segurança e o conforto na condução. Uma dessas tecnologias é o head-up display (HUD). Sabe o que é?

Um head-up display (HUD) é um sistema que projeta informações diretamente no campo de visão do condutor, normalmente no para-brisas.

O conceito de head-up display não é novo (nasceu na aviação militar) mas tem vindo a ganhar destaque nos automóveis modernos. Marcas como BMW, Audi e Mercedes-Benz foram pioneiras na sua integração, sendo hoje também comum em gamas mais acessíveis, como em alguns modelos da Peugeot. O recente P7+ da XPENG também vem equipado com Head-up display.

Na prática, o sistema projeta dados essenciais diretamente à frente do condutor, evitando que este tenha de desviar o olhar para o painel de instrumentos.

Head-up display: Que informação é normalmente apresentada?

Dependendo do modelo e da marca, um HUD pode incluir:

Velocidade atual

Indicações de navegação (GPS)

Limites de velocidade

Alertas de segurança (colisão, mudança de faixa, etc.)

Informações do cruise control

Nos sistemas mais avançados, já existem versões com realidade aumentada, que sobrepõem indicações diretamente na estrada.

A principal vantagem do head-up display é eduzir o tempo em que os olhos estão fora da estrada. Este tipo de tecnologia é especialmente útil em ambiente urbano, onde há mais estímulos e necessidade de atenção constante. Apesar das vantagens, o HUD também tem alguns pontos menos positivos, como o excesso de informação, adaptação inicial e problemas de visibilidade.