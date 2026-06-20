Continental criou um pneu para a Renault que dá até 30 km de autonomia extra

A Continental e a Renault uniram esforços para resolver um dos maiores "ladrões" silenciosos de autonomia nos elétricos: a resistência ao rolamento dos pneus. O resultado é um pneu desenvolvido à medida que promete esticar o alcance das baterias sem comprometer a segurança.

Um problema que afeta todos os carros, mas pesa mais nos elétricos

Seja num carro a combustão ou num elétrico, a resistência ao rolamento dos pneus é responsável por uma fatia considerável do consumo de energia, entre 20% a 30% do consumo energético de um carro, seja ele elétrico a bateria ou de motor de combustão interna.

Quanto menor essa resistência, menos energia se perde por deformação do pneu e atrito com o asfalto.

Nos veículos elétricos, este fator ganha ainda mais relevância, já que uma menor resistência ao rolamento reduz diretamente o consumo de energia e, consequentemente, aumenta a autonomia.

O desafio, no entanto, não é assim tão simples, pois os pneus não podem ser otimizados apenas para baixa resistência ao rolamento. Precisam também de garantir aderência suficiente para uma travagem segura e um comportamento estável no asfalto.

A solução da Continental para a Renault

Como parte de uma colaboração estratégica com a Renault, a Continental desenvolveu um pneu que apresenta uma resistência ao rolamento até 35% inferior ao limite exigido para a classificação A na etiqueta europeia dos pneus.

Esta solução parte do EcoContact 7, um pneu de verão para veículos elétricos lançado no ano passado, que a Continental personalizou para atender às necessidades específicas do Renault Group.

Para chegar ao resultado ideal, a fabricante alemã foi além de pequenos ajustes, desenvolvendo um composto de borracha para a banda de rodagem especialmente modificado, complementado por um design de flanco personalizado e uma estrutura de pneu otimizada.

30 km extra: a distância de Lisboa a Sintra ou do Porto a Vila do Conde

Para uma autonomia de bateria de 500 km, o pneu permite obter 30 km adicionais por carga, o equivalente à distância entre Lisboa e Sintra ou Porto e Vila do Conde.

Para Christian Strübel, especialista da Continental em resistência ao rolamento de pneus para automóveis de passageiros, esta parceria está a melhorar a eficiência dos novos veículos elétricos do Renault Group, com pneus feitos por medida que têm uma resistência ao rolamento muito baixa, aumentando significativamente a autonomia.

Já Nicolas Champetier, vice-presidente de Inovação do Renault Group, sublinha que a resistência ao rolamento extremamente baixa é fundamental para aumentar a autonomia dos veículos elétricos.

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