Xiaomi prepara invasão da Europa! Abre centro de I&D para carros elétricos globais

A chegada dos carros da Xiaomi à Europa é cada vez mais uma realidade. A marca confirmou isso há dias no evento de apresentação do Xiaomi 15T, mas agora reforça essa ideia com mais uma novidade. Revelou que abre o seu primeiro centro de I&D em Munique para conceber carros elétricos globais.

Carros da Xiaomi preparam invasão da Europa

A Xiaomi EV continua a alargar os seus horizontes e a sua chegada à Europa é já uma realidade. Munique irá acolher o primeiro centro de I&D do nosso continente, onde serão desenvolvidos todos os tipos de tecnologia e projetos para continuar a melhorar a experiência com os veículos elétricos da Xiaomi.

Além disso, a empresa anunciou também um serviço de personalização de luxo. Esta nova proposta será dedicada a quem procura exclusividade nos seus veículos elétricos Xiaomi topo de gama.

No âmbito de uma expansão global, a inauguração do centro de I&D de Munique é já uma realidade. Este é o primeiro centro deste tipo que a Xiaomi EV inaugura fora da China, marcando um marco para a indústria europeia. Munique tornar-se-á, assim, um centro nevrálgico para a empresa de automóveis elétricos, um local ideal como um dos principais centros mundiais de engenharia e design automóvel.

Abre centro de I&D para carros elétricos globais

Neste novo Centro de Investigação e Desenvolvimento, a Xiaomi EV irá concentrar-se em aspetos como o design e a inovação através de melhorias de desempenho e desenvolvimento tecnológico. Também conduzirá investigação avançada para continuar a alcançar novos patamares de qualidade nos seus veículos elétricos. Além disso, a empresa irá também promover a colaboração com outras instituições e parceiros para desenvolver novas soluções em mobilidade inteligente.

Por outro lado, para além do novo centro de Munique, a empresa chinesa lançou também oficialmente um serviço focado no ultraluxo. É um programa de personalização que permitirá aos clientes escolher entre 26 opções de luxo, incluindo acabamentos de pintura especiais, interiores temáticos, decorações exclusivas e outros detalhes.

Os modelos Xiaomi YU7 Max e o Xiaomi SU7 vão ser os dois primeiros automóveis elegíveis para este programa de luxo. Contarão com diversas opções de personalização direcionadas para o cliente exigente que procura tornar o seu veículo elétrico numa peça única e exclusiva. Um serviço para quem quer levar o luxo para todo o lado no seu veículo elétrico Xiaomi.