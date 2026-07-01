Renault Symbioz pode atingir uma autonomia combinada de 1.500 km

O Pplware conheceu, em Madrid, o novo Renault Symbioz com motorização GPL Eco-G de 120 cv. Este veículo destaca-se ao nível da autonomia combinada que pode chegar aos 1.500 quilómetros.

O segredo está na combinação entre o motor a gasolina e o sistema GPL, permitindo reduzir os custos de utilização e aumentar a distância percorrida sem necessidade de abastecimentos frequentes.

A solução mantém a versatilidade de um SUV compacto, oferecendo uma alternativa mais económica face às versões exclusivamente a gasolina.

Com o novo Symbioz, a Renault aposta num modelo pensado para famílias que procuram espaço, conforto e eficiência.

O SUV posiciona-se entre o Captur e outros modelos de maiores dimensões da gama, trazendo consigo uma abordagem mais prática para viagens longas e utilização diária.

Motorização Eco-G de 120 cv e 200 Nm de binário

A motorização Eco-G de 120 cv permite utilizar gasolina ou GPL, uma tecnologia que a Renault tem vindo a desenvolver ao longo dos anos e que continua a ser uma opção relevante para condutores que procuram menores custos por quilómetro e maior autonomia.

A nova motorização Eco-G baseia-se num motor turbo de 1,2 litros e três cilindros, oferece 120 cv e 200 Nm de binário. Face à geração anterior, a potência aumenta em 20 cv e o binário cresce 30 Nm, proporcionando acelerações mais rápidas e uma condução mais agradável.

Sempre que o depósito de GPL fica vazio, o sistema muda automaticamente para gasolina, sem qualquer intervenção do condutor.

O Symbioz mantém a aposta da marca na tecnologia, incluindo sistemas de assistência à condução, conectividade e soluções digitais integradas, reforçando a experiência a bordo.

Com esta versão GPL, a Renault apresenta uma alternativa para quem ainda não pretende aderir a um veículo elétrico, mas procura uma solução mais económica e eficiente para o dia a dia e para viagens de longa distância.