Apple prepara-se para lançar iPhones sem slot de cartão SIM

Seguramente já lhe passou pela cabeça esta questão "se existe a tecnologia eSIM, qual a razão de ainda existirem cartões SIM físicos?". Há vantagens para as operadoras e, eventualmente, para os utilizadores, que ainda possam justificar este cartão num formato físico de plástico. Contudo, esta tecnologia tende a desaparecer e dar lugar de facto aos SIM eletrónicos.

A Apple tem iPhones sem cartão SIM, os que usam a rede CDMA. No entanto, é muito específico e pouco popular no mundo. Agora, segundo alguns rumores, poderá remover mesmo o slot de cartão SIM para a tecnologia GSM.

iPhone 2022 sem cartão SIM

Segundo informações chegadas de forma anónima ao site MacRumors, a Apple estará já a dar indicações às principais operadoras dos EUA para se prepararem para o lançamento de smartphones eSIM até setembro de 2022. O canal refere que o informador partilhou um documento, aparentemente legítimo, onde estava delineado o calendário para esta iniciativa.

Deixa-se, contudo, a ressalva de que o documento não menciona especificamente a Apple ou o iPhone.

Como parte da transição, algumas operadoras americanas irão alegadamente começar a oferecer modelos selecionados do iPhone 13 sem um cartão nano-SIM na caixa no segundo trimestre de 2022. Os modelos do iPhone 13 vendidos nas Lojas Apple ou no Apple.com já não possuem um cartão nano-SIM na caixa, sendo os utilizadores tipicamente capazes de ativar um plano móvel através do eSIM ligando o iPhone, ligando-se a uma rede Wi-Fi, e seguindo as instruções no ecrã, conforme mostramos aqui.

No entanto, esta indicação poderá dar já uma pista importante para o que virá de novo no iPhone 14.

iPhone 14 poderá já não trazer slot de cartão SIM

Esta informação que baliza uma ação com os equipamentos atuais até setembro de 2022, poderá indiciar que o próximo iPhone já não terá o slot de cartão SIM. Possivelmente não serão todos os modelos do iPhone 14, até porque alguns mercados ainda não estarão preparados para tal alteração.

Neste caminho, eventualmente no iPhone 15, o slot seja removido em todos os modelos e seja uma opção do passado, tal como aconteceu com a porta jack 3,5 mm.

Um eSIM é um SIM digital que permite aos utilizadores ativar um plano de comunicações móveis sem terem de usar um cartão SIM (um nano-SIM). Vale a pena notar que o serviço eSIM não está disponível em todos os países, pelo que os iPhones com um slot de cartão SIM deverão permanecer disponíveis nalguns mercados.

No entanto, a adoção está a expandir-se rapidamente, com mais de 100 operadoras a oferecer o serviço eSIM em todo o mundo e muitas outras a planear implementar o suporte em 2022.

Conforme demos a conhecer, os modelos iPhone 13 já suportam múltiplos perfis eSIM, permitindo aos utilizadores subscrever vários planos móveis digitalmente e alternar entre eles. Portanto, esta funcionalidade poderá abrir o caminho para a remoção do slot do cartão SIM em determinados países.

Um iPhone sem portas nem botões

Caminhamos a passos largos para a Apple mais ano, menos ano, poder lançar um iPhone sem portas ou botões. Com um multitoque cada vez mais funcional, com a assistente de voz mais precisa, com a leitura biométrica da face mais tentacular, o smartphone poderá ser "mais limpo" de certos elementos. Aliás, com o carregamento rápido por indução e com as comunicações feitas por WiFi (que estão cada vez mais rápidos), a utilidade da porta lightning já foi igualmente questionada.

Lembrar-se-ão certamente do antigo chefe de design da Apple, Jony Ive, ter imaginado em 2016 um iPhone que seria "uma única placa de vidro". Esta remoção do slot do cartão SIM poderá ser mais um passo em direção a um design sem "entalhes" e outras protuberâncias. Além de um aspeto mais limpo, melhoraria a resistência à água e mesmo à sujidade.