Promoções de Janeiro na Playstation Store

Janeiro já se encontra ao virar da esquina e com a chegada do novo ano, eis que também vão chegar promoções novas na Playstation Store. A promoção Promoções de Janeiro já foi anunciada.

Venham ver o que de bom vem aí com as Promoções de Janeiro.

2022 aproxima-se a passos largos e, em janeiro além de um novo ano, também vão chegar novas promoções à Playstation Store.

São muitos e bons os jogos que começam o ano novo com descontos interessantes e que certamente farão muitas consolas felizes.

No entanto, convém referir que estas Promoções de Janeiro, não começam apenas no dia 1 de janeiro. Na realidade, já começaram no passado dia 22 de dezembro, na PlayStation Store.

São vários os jogos com descontos bastante interessantes que se estendem até dia 19 de janeiro. No entanto, no próximo dia 5 de janeiro, a Sony Playstation já prometeu que a lista de títulos em promoção irá receber vários reforços.

FIFA 22 para Playstation 4, Call of Duty: Vanguard - Bundle Cross Gen, Far Cry 6 Edição Standard Playstation 4 & Playstation 5 ou Marvel’s Guardian’s of the Galaxy Playstation 4 & Playstation 5 são alguns dos títulos em destaque nesta primeira vaga de descontos.

Podem ver de seguida um resumo dos principais títulos em destaque (para já) nas Promoções de Janeiro:

FIFA 22 Playstation 4: 34,99€

Call of Duty: Vanguard - Bundle Cross Gen: 55,99€

Far Cry 6 Edição Standard Playstation 4 & Playstation 5: 41,99€

Marvel’s Guardian’s of the Galaxy Playstation 4 & Playstation 5: 45,49€

Assassin’s Creed Valhalla Playstation 4 & Playstation 5: 34,99€

Back 4 Blood: Standard Edition Playstation 4 & Playstation 5: 41,99€

Battlefield 2042 Playstation 4: 46,89€

Call of Duty: Black Ops Cold War – Standard Edition: 34,99€

Call of Duty: Modern Warfare: 23,09€

Cyberpunk 2077: 24,99€

DEATHLOOP: 34,99€

Diablo II: Resurrecred: 29,99€

Ghost of Tsushima Director's Cut: 59,99€

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 14,69€

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (Playstation 5 & Playstation 4): 47,99€

Insurgency: Sandstorm: 29,99€

It Takes Two Playstation 4 & Playstation 5: 19,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Playstation 4 & Playstation 5: 40,19€

Mass Effect Legendary Edition: 34,99€

MLB The Show 21 Playstation : 19,99€

Ratchet and Clank: Uma Dimensão à Parte: 59,99€

Red Dead Redemption 2: 23,99€

Resident Evil Village Playstation 4 & Playstation 5: 30,09€

Riders Republic Playstation 4 & Playstation 5: 41,99€

Rust Console Edition: 39,99€

UFC 4: 23,09€

Como podem ver pela lista acima, há jogos para todos os gostos nestas Promoções de Janeiro.

E, não se esqueçam... estarão disponíveis até 19 de Janeiro. É de aproveitar!