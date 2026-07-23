Jogos clássicos da Xbox já podem ser jogados oficialmente no computador

A Microsoft surpreendeu a comunidade de gamers ao lançar uma funcionalidade há muito aguardada: a execução de títulos clássicos das consolas diretamente no ecossistema dos computadores.

O regresso dos clássicos da consola ao ecossistema do computador

A marca norte-americana anunciou o programa Xbox Backward Compatibility para computadores pessoais, estendendo-se também a consolas portáteis de última geração, como a ROG Ally X.

Numa fase inicial, o catálogo arranca com quatro obras emblemáticas da Xbox original:

BLiNX- The Time Sweeper;

Conker- Live and Reloaded;

Crimson Skies- High Road to Revenge;

Fuzion Frenzy.

Estes jogos podem ser adquiridos na loja oficial ou usufruídos sem custos adicionais por quem possuir uma subscrição ativa do serviço Game Pass.

Para quem já tinha adquirido as versões digitais no passado, a boa notícia é que o acesso é imediato e gratuito. Graças ao suporte para Xbox Play Anywhere, as licenças e os dados guardados na nuvem são transferidos de forma automática para o novo dispositivo.

Segundo os responsáveis da marca, este é apenas o primeiro passo de um projeto ambicioso focado na preservação do património de videojogos.

Uma aposta exclusiva no formato digital

Importa salientar que esta medida de retrocompatibilidade se foca exclusivamente no mercado digital. Isto significa que os suportes físicos originais, lançados há mais de duas décadas, não poderão ser inseridos nos leitores de discos dos computadores para correr as aplicações.

Embora circulem rumores de que a empresa estaria a desenvolver uma solução para converter discos físicos em licenças digitais, os recentes reajustes internos na equipa de desenvolvimento deixaram o progresso dessa tecnologia em suspenso.

Até ao momento, a única alternativa viável para desfrutar destes títulos no computador residia no uso do emulador xemu. Contudo, a nova solução oficial da Microsoft não só dispensa software de terceiros, como também introduz várias melhorias técnicas.

Os utilizadores terão acesso a resoluções escaladas até quatro vezes, suporte para VSync, filtragem anisotrópica e técnicas avançadas de antialiasing, estando ainda prevista a futura integração de conquistas.

Para tirar partido desta novidade, o sistema exige especificações de hardware relativamente acessíveis. No patamar mínimo, é necessário:

Um processador Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1200;

8 GB de memória RAM;

Placas gráficas como a NVIDIA GTX 950 ou equivalentes.

No entanto, para uma experiência fluida e otimizada, recomenda-se um processador de seis núcleos e componentes gráficos compatíveis com DirectX 12. Um detalhe crucial é a obrigatoriedade do sistema operativo Windows 11, o que deixa de fora quem ainda utiliza o Windows 10.

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