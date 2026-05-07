Aventura debaixo de água com The Subminer

Os estúdios indie turcos Tech Turtles, encontram-se a trabalhar no seu titulo subaquático, The Subminer. Uma aventura nas profundezas das águas de um planeta alienígena que aparenta se poder vir a tornar numa agradável surpresa.

Diretamente da Turquia, e pelas mãos dos estúdios indie Tech Turtles, prepara-se o titulo de mineração subaquática, The Subminer. Preparem-se para entrar nos vossos submarinos e lutar pela sobrevivência nas profundezas cada vez mais traiçoeiras dos oceanos.

A história de The Subminer, leva-nos a uma realidade na qual as profundezas dos oceanos (alienigenas) poderão vir-se a tornar na derradeira oportunidade de sobrevivência da Humanidade.

Trata-se de um jogo de sobrevivência e exploração que coloca os jogadores nas águas dum planeta alienígena e que deposita a esperança da humanidade no interior do casco de um submarino. A ideia base, conta-nos como uma explosão catastrófica destruiu quase por completo uma base de pesquisa de Enceladus, e todo o contato com o exterior foi perdido.

O jogador interpreta o papel de um protótipo, um biodroide projetado para tarefas nas águas profundas, mas que agora, representa a única esperança que resta à humanidade. Cabe ao jogador descer até às profundezas do oceano, onde cada nível é mais escuro, claustrofóbico e mortal que o anterior.

À medida que se vai aventurando nas profundezas cada vez mais escuras e perigosas, o jogador vai encontrar ambientes novos dos quais poderá extrair recursos vitais para a sua sobrevivência.

Três níveis distintos de profundidade separam o jogador da verdade e da sobrevivência. Com uma variedade de ambientes e ameaças, além de um mundo totalmente destrutível gerado proceduralmente, cada mergulho oferece uma experiência diferente. No entanto, o jogador terá de ter cuidado onde vai iniciar os processos de mineração, pois a sua sobrevivência depende da sua capacidade de interpretar o ambiente e se defender dos terrores que se escondem em cada fenda e reentrância. Olhos indesejados e bocas escancaradas são uma ameaça constante, prontos para fazer do nosso personagem, parte da cadeia alimentar assim que lhes invadirmos os seus territórios.

Contudo, os recursos minerais não são a única coisa que esperam os jogadores nestas águas profundas. Vários NPCs, missões secundárias, lojas e muitos segredos que merecem a pena descobrir também estão escondidos nas profundezas. O jogador pode alternar entre o simples pilotar do seu submarino com a exploração do meio circundante, com o seu fato de mergulho e descobrir aquilo que o submarino não consegue alcançar mas, lembre-se, de que estaremos mais expostos do que se estivéssemos em mar aberto. Poderemos ainda resgatar especialistas que nos ajudarão a estabelecer a nossa base acima do nível da água, expandir as nossas habilidades e melhorar os sistemas que o fato de mergulho tem, além de podermos aprimorar o nosso submarino para explorar mais longe ainda.

Contudo, saber quando vale a pena retornar à base com a preciosa carga já adquirida e quando se aventurar no desconhecido é o que diferencia os mineradores que retornam daqueles que não conseguem.

O lema de The Subminer parece ser: "Sobreviver. Mergulhar. Repetir."

The Subminer será lançado para PC, ainda sem data concreta de lançamento.