Epic Games revela o Unreal Engine 6 com uma demonstração do Rocket League

A Epic Games apresentou oficialmente as primeiras imagens do Unreal Engine 6, utilizando uma versão renovada do popular jogo Rocket League para demonstrar as capacidades do seu novo motor gráfico de próxima geração.

Uma estreia inesperada fora do universo do Fortnite

Durante o evento Rocket League Paris Major, a Epic Games surpreendeu a comunidade ao lançar um curto vídeo que exibe uma versão redesenhada do Rocket League. O aspeto mais relevante desta apresentação reside no facto de as sequências de jogabilidade terem sido totalmente produzidas com o Unreal Engine 6, marcando a estreia pública do motor.

Ao contrário do que a maioria dos analistas previa, a empresa liderada por Tim Sweeney não utilizou o Fortnite para estrear a sua tecnologia de nova geração. Ainda assim, esta é a primeira ocasião em que o público tem acesso a imagens reais de jogo executadas no Unreal Engine 6.

De acordo com as informações partilhadas no próprio vídeo, todas as cenas apresentadas foram capturadas em tempo real diretamente do motor. Embora os detalhes técnicos específicos ainda sejam escassos, é possível observar melhorias visuais evidentes, como reflexos mais realistas nos veículos e um nível de detalhe bastante superior.

Unreal Engine 6 é o caminho para a transição tecnológica

Até ao momento, os dados sobre o Unreal Engine 6 permanecem limitados, mas Tim Sweeney já confirmou anteriormente que a equipa de desenvolvimento está a trabalhar ativamente na transição para esta nova versão.

Para o Rocket League, a migração para o Unreal Engine 6 representará um avanço tecnológico gigantesco, uma vez que o título ainda é executado com base na terceira versão do motor da Epic Games.

Contudo, ainda não existe uma data de lançamento oficial para esta nova ferramenta, sabendo-se apenas que já decorreram mais de quatro anos desde a introdução do Unreal Engine 5 no mercado.

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