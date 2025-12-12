Está quase a chegar a simpática aventura Starsand Island

Encontra-se quase a chegar ao mercado a aventura Starsand Island, um jogo que convida os jogadores a criarem a sua quinta, mas de uma forma muito mais... em simbiose com a Natureza. Conheça aqui o mais recente trailer deste jogo.

A equipa de desenvolvimento chinesa Seed Lab revelou recentemente novos detalhes sobre o seu jogo Starsand Island, um sim inspirado em anime.

Starsand Island transcende os limites tradicionais de uma simulação de gestão de uma quinta ou fazenda. O jogo foca-se, em vez disso, no regresso à simplicidade e harmonia de uma quinta com a própria natureza. A sua essência assenta na filosofia taoísta de "O Tao Opera Naturalmente", moldando e criando uma experiência rural que não se limita apenas à agricultura, mas oferece também um verdadeiro lar para a alma.

No novo trailer agora revelado, é mostrado com mais foco o sistema de combate e o modo multijogador do titulo que está planeado para PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series e PlayStation 5 no início de 2026.

Além da tranquilidade característica que o trabalho duma quinta tem, como as tarefas de cultivo, criação de animais ou aprofundamento de amizades, Starsand Island vai contar também com mecânicas de combate numa perspetiva de terceira pessoa quando os jogadores se aventurarem a explorar a área arruinada da ilha.

Ao se depararem com diversos espécies animais que habitam nas ruínas, terão de lutar e para tal, podem usar uma grande variedade de armas, incluindo fisgas e arcos. Se forem bem sucedidos em combate, conseguirão remover uma corrupção mágica que afeta os animais e, dessa forma, poderão domesticá-las.

As ruínas também são habitadas por poderosos bosses (animais mais perigosos), representando desafios adicionais. Derrotá-los vai exigir mais habilidade pois será necessário saber explorar as fraquezas de cada uma das criaturas, assim como melhorar as nossas armas e munições e executar contra-ataques no timing certo.

Isto tudo, sempre com a promessa de obtenção de recompensas valiosas, incluindo o desbloqueio de profissões avançadas para dominar novas criaturas.

Explorar as ruínas e lutar contra os seus estranhos e perigosos habitantes não precisa, no entanto, de ser uma experiência solitária. A Ilha Starsand e todas as aventuras que nela se escondem pode ser aproveitada e explorada online com um amigo, com o modo multijogador do jogo.

Dessa forma, os jogadores podem convidar amigos para ajudá-los a construir sua idílica vida na ilha, plantando e colhendo plantações, pescando, criando animais e construindo o lar perfeito. Poderão também partilhar veículos ou montar animais maiores e aventurar-se por toda a ilha e descobrir todos os seus segredos em equipa.

Starsand Island será lançado para PC, Xbox Series, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 no início de 2026.