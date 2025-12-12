Inteligência Artificial: primeiro modelo de AGI do mundo anunciado?

A empresa Integral AI, fundada por Jad Tarifi (ex-Google), afirma que desenvolveu aquilo a que chama a primeira Inteligência Artificial Geral (AGI). Este sistema representa um avanço significativo face aos modelos de IA existentes.

A Inteligência Artificial (IA) tornou-se certamente a tecnologia mais popular da última década. Para muitos a Inteligência Artificial é apenas o ChatGPT, mas há muito mais vida além do chatbot da OpenAI.

AGI - Inteligência Artificial Geral (Artificial General Intelligence)

Por agora, AGI, do inglês Artificial General Intelligence, refere-se a um tipo hipotético de inteligência de máquina que possui a capacidade de entender, aprender e aplicar o conhecimento para resolver qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar. Mas, a empresa Integral AI refere que já tem uma solução.

O que a empresa refere que alcançou?

Aprendizagem totalmente autónoma o modelo seria capaz de aprender novas tarefas sem dados pré-rotulados e sem intervenção humana.

Segurança integrada o processo de aprendizagem teria sido concebido para evitar comportamentos perigosos ou inesperados.

Eficiência energética a Integral AI afirma que o consumo de energia é semelhante ao de um ser humano a aprender a mesma tarefa.

Resultados práticos em testes internos, robôs equipados com o sistema teriam aprendido competências de forma autónoma.



A empresa descreve a arquitetura como inspirada no neocórtex humano, sugerindo um avanço importante no caminho para uma inteligência artificial com capacidades semelhantes às humanas.