Inteligência Artificial: primeiro modelo de AGI do mundo anunciado?
A empresa Integral AI, fundada por Jad Tarifi (ex-Google), afirma que desenvolveu aquilo a que chama a primeira Inteligência Artificial Geral (AGI). Este sistema representa um avanço significativo face aos modelos de IA existentes.
A Inteligência Artificial (IA) tornou-se certamente a tecnologia mais popular da última década. Para muitos a Inteligência Artificial é apenas o ChatGPT, mas há muito mais vida além do chatbot da OpenAI.
AGI - Inteligência Artificial Geral (Artificial General Intelligence)
Por agora, AGI, do inglês Artificial General Intelligence, refere-se a um tipo hipotético de inteligência de máquina que possui a capacidade de entender, aprender e aplicar o conhecimento para resolver qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar. Mas, a empresa Integral AI refere que já tem uma solução.
O que a empresa refere que alcançou?
- Aprendizagem totalmente autónoma
- o modelo seria capaz de aprender novas tarefas sem dados pré-rotulados e sem intervenção humana.
- Segurança integrada
- o processo de aprendizagem teria sido concebido para evitar comportamentos perigosos ou inesperados.
- Eficiência energética
- a Integral AI afirma que o consumo de energia é semelhante ao de um ser humano a aprender a mesma tarefa.
- Resultados práticos
- em testes internos, robôs equipados com o sistema teriam aprendido competências de forma autónoma.
A empresa descreve a arquitetura como inspirada no neocórtex humano, sugerindo um avanço importante no caminho para uma inteligência artificial com capacidades semelhantes às humanas.
