Primeiros barbeiros robóticos com IA cortam o cabelo por menos de 1€

A China está a levar a automação a um novo nível, com espaços de barbeiro equipados com Inteligência Artificial (IA) e braços robóticos, que prometem cortes de cabelo precisos ao milímetro, disponíveis 24 horas por dia e a preço inferior a um café.

O que parecia ficção científica parece estar a tornar-se rotina, na China. Espaços autónomos equipados com IA e robótica avançada começaram a ser instalados em espaços públicos, oferecendo cortes de cabelo completamente automatizados, sem barbeiro, sem espera e sem conversa sobre o estado do tempo.

O mais impressionante é preço a que os cortes estão disponíveis. Segundo fontes, cada sessão ronda os cerca de 60 ienes, o equivalente a cerca de 32 cêntimos. Contudo, a informação sobre o valor varia.

Como funciona o sistema?

Num processo simples, o cliente senta-se na cadeira do espaço e o sistema inicia um scan 3D completo da cabeça. Os sensores mapeiam a forma do crânio, a densidade e comprimento do cabelo, o estilo pretendido, e as zonas de segurança em redor das orelhas e pescoço.

Com base nessa análise, a IA calcula o trajeto de corte ideal e ativa os braços robóticos, que executam o corte com precisão ao milímetro.

Os robôs asseguram operar para resultados consistentes independentemente da forma da cabeça ou da complexidade do estilo escolhido.

Em termos de segurança e higiene, o sistema inclui função de paragem de emergência, sensores de movimento para evitar lesões e ciclos de desinfecção automáticos entre clientes.

As limitações de um serviço que parece ideal

Os entusiastas destacam as vantagens óbvias, como a disponibilidade 24 horas por dia, todos os dias, os custos reduzidos, os resultados consistentes e os tempos de espera mínimos.

Outro ponto forte é a escalabilidade, uma vez que estes espaços podem ser instalados em aeroportos, centros comerciais, estações de comboio ou condomínios residenciais.

Relativamente aos desafios, estes não são nulos:

A personalização dos cortes ainda é limitada;

dos cortes ainda é limitada; A manutenção do equipamento robótico é exigente;

do equipamento robótico é exigente; A confiança do público em deixar uma máquina aproximar-se da sua cabeça com ferramentas de corte é um desafio complexo.

Ainda assim, estes barbeiros robóticos são mais um exemplo do potencial da tecnologia, nomeadamente a IA e robótica, nos serviços quotidianos e tradicionais, indo além do atendimento ao público em call centers.

Robôs barbeiros são parte de uma estratégia maior

A China tem investido fortemente na integração de IA e robótica em setores como a manufactura, retalho, transportes e serviços ao consumidor. Por isso, os barbeiros robóticos fazem parte de uma política nacional mais ampla de automação inteligente e desenvolvimento de cidades inteligentes, as chamadas smart cities.

Neste sentido, tecnologias semelhantes já estão a ser testadas em espaços de preparação de refeições, lojas autónomas e centros de atendimento ao cliente por IA.

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