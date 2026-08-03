IA ajuda Google! Chrome terá atualizações de segurança todas as semanas

A Google está a preparar uma mudança importante para o Chrome. Vai passar a lançar atualizações de segurança duas vezes por semana, depois de a IA ter ajudado a descobrir mais de 1.000 vulnerabilidades nas suas versões mais recentes.

Atualizações de segurança todas as semanas no Chrome

A Google está a preparar uma grande mudança na forma como o Chrome recebe as atualizações de segurança. O browser mais popular do mundo vai começar a receber patches de segurança com mais frequência, até duas atualizações por semana, devido ao aumento de vulnerabilidades detetadas através de ferramentas de inteligência artificial.

A empresa explicou que a IA está a permitir que encontrem falhas de segurança muito mais rapidamente do que antes. De facto, a Google afirma ter corrigido 1.072 problemas de segurança no Chrome 149 e no Chrome 150 utilizando ferramentas com inteligência artificial, um número superior ao total de vulnerabilidades corrigidas nas 23 versões anteriores juntas.

Este enorme aumento na deteção de bugs obrigou a Google a repensar a sua estratégia. Se as vulnerabilidades podem ser descobertas mais rapidamente, a empresa acredita que é essencial que as correções cheguem aos utilizadores também mais cedo, para reduzir o tempo que os atacantes têm para as explorar. Por este motivo, a Google confirmou que está a testar um sistema de duas atualizações de segurança por semana no Chrome.

IA está a ajudar Google para proteger utilizadores

Esta medida irá complementar a mudança anteriormente anunciada pela empresa, que irá reduzir o intervalo entre as principais versões do browser para um ciclo de aproximadamente duas semanas. Um dos casos que motivou esta decisão foi a descoberta de uma vulnerabilidade extremamente antiga. A Google encontrou uma falha de segurança que estava presente no código do Chrome há cerca de 13 anos.

Para evitar que este novo calendário de atualizações cause transtorno aos utilizadores, a Google está também a trabalhar numa tecnologia chamada atualização dinâmica de patches. O seu objetivo é permitir que o Chrome substitua determinados processos internos enquanto o navegador continua a funcionar, evitando a necessidade de um reinício completo após a instalação de uma atualização.

A Google ainda não anunciou quando é que as atualizações de segurança quinzenais chegarão a todos os utilizadores. O que está confirmado, no entanto, é que o novo ciclo de versões principais terá início a 8 de setembro com o Chrome 158.