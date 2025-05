Jogabilidade revelada de EA SPORTS F1 25

A Electronic Arts revelou recentemente um vídeo mostrando um pouco da jogabilidade que se pode esperar de EA SPORTS F1 25. Venham saber como será a próxima época de F1, nas consolas e nos PC.

A Electronic Arts revelou recentemente o primeiro vídeo sobre a jogabilidade de EA SPORTS F1 25, o videojogo oficial do FIA Formula One World Championship.

O vídeo, apresentado pelo conhecido comentador de F1 Alex Jacques e por Matt Gallagher, analisa a forma como F1 25 tenta elevar o realismo e a autenticidade do jogo, com as novas funcionalidades, tais como a inclusão dos circuitos digitalizados com tecnologia LIDAR, melhorias de comunicações mais autenticas entre equipas via rádio ou novas celebrações no pódio.

No vídeo também se aborda a introdução de três circuitos em versão inversa – Silverstone, Zandvoort e Red Bull Ring – que chegam pela primeira vez aos modos Grand Prix, Time Trial, Multiplayer, e Career mode.

O vídeo destaca quatro dos cinco circuitos atualizados, recriados com grande precisão graças ao recurso da tecnologia de digitalização LIDAR. Bahrein, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola apresentam melhorias como a colocação realista de edifícios, barreiras de segurança, câmaras de televisão, postos de comissários, painéis publicitários e zonas de fãs. Cada circuito, digitalizado durante os fins de semana oficiais da F1, oferece uma precisão milimétrica em cada lomba e curva do asfalto, e permite uma experiência de condução mais detalhada do que nunca num videojogo de F1.

"A tecnologia LIDAR oferece aos jogadores níveis de detalhe sem precedentes, aproximando-os ainda mais do ambiente de cada corrida", refere Gavin Cooper, Diretor Criativo da Codemasters. "Além disso, escolhemos cuidadosamente os três circuitos invertidos para proporcionar uma experiência única e envolvente, que seja polida, autêntica e divertida. O processo inclui o redesenho das zonas de DRS, reprogramação da IA, reajuste dos limites de setor, reposicionamento da grelha de partida e das boxes, entre outros, para garantir novos desafios e emoções."

EA SPORTS F1 25 chega à PlayStation 5, Xbox Series X e PC a 30 de maio. Quem reservar a Edição Icónica digital exclusiva terá até três dias de acesso antecipado, várias ofertas especiais associadas a Lewis Hamilton e ao filme F1 The Movie, uma seleção de pintura de carro da época 2025 imediatamente disponíveis para o Time Trial mode do F1 24, entre outras vantagens. Os jogadores que já tenham o F1 23 ou o F1 24 terão um desconto de 15% na reserva da Edição Icónica.

A partir de 27 de maio, os membros EA Play terão acesso antecipado ao videojogo com uma versão de teste de 5 horas, e vão receber um bónus mensal de 5000 XP e poderão usufruir de 10% de desconto nas compras digitais da EA, incluindo PitCoin, videojogo completo e DLC.