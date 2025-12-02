Contra o poder destrutivo de um vulcão, com Into the Fire

Into the Fire é um jogo que se encontra em desenvolvimento e apresenta uma temática bastante peculiar e interessante: uma erupção vulcânica. Venham conhecer um pouco mais deste titulo dos estúdios Starward Industries.

Os estúdios indie Starward Industries encontram-se a desenvolver o seu jogo Into the Fire. Trata-se de um titulo que coloca os jogadores na luta contra a força imparável de uma erupção vulcânica.

Os estúdios Starward Industries são compostos por profissionais com experiência e provas dadas no desenvolvimento de jogos AAA, como The Witcher 3, Dying Light e Layers of Fear 2. O foco do estúdio é criar experiências imersivas que se baseiem em temas ousados ​​e reais.

Em Into the Fire o jogador veste a pele de um explorador audacioso que se vê numa luta pela própria vida, quando é apanhado numa erupção vulcânica no Arquipélago de Dante. Com tudo a desfazer-se no seu redor, o jogador precisa resgatar o máximo de vidas possível no meio da destruição, fugindo as torrentes de lava que inundam a terra e tentando refugiar-se das nuvens de cinzas vulcânicas que chovem sobre as suas cabeças.

A paisagem, como não poderia deixar de ser, encontra-se em ruínas e a ser consumida aos poucos. Tempestades de fogo assolam o terreno enquanto segredos enterrados nas profundezas do abismo vulcânico são desvendados.

Recentemente foi revelado um novo trailer (acima) que revela novos elementos da experiência de sobrevivência e de resgate, que o jogo vai apresentar. Este vídeo destaca missões de resgate sob pressão, situações de vida ou de morte, equipamentos de sobrevivência e anomalias misteriosas enraizadas nas lendas antigas do Arquipélago de Dante, que despertam à medida que a catástrofe se intensifica em todo o arquipélago.

"Into the Fire corresponde à nossa carta de amor à luta pela sobrevivência e à beleza crua dos desastres naturais. Com este trailer, queríamos mostrar como o mundo reage a você e como você deve reagir ao mundo", referiu Michał Obłoj, Gerente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Starward Industries.

Into the Fire está previsto ser lançado em 2026 para PC.