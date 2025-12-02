Autoridade Tributária: agenda fiscal de dezembro de 2025

O mês de dezembro traz várias obrigações fiscais importantes para empresas e trabalhadores independentes. Conheça a agenda fiscal de dezembro de 2025.

Com o mês de dezembro a decorrer, chegam também novas obrigações fiscais que empresas, trabalhadores independentes e cidadãos devem cumprir junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Para evitar multas e assegurar o cumprimento das responsabilidades fiscais, é importante estar atento aos principais prazos de entrega de declarações e pagamentos.

Agenda Fiscal – Dezembro 2025

Até dia 2 de dezembro

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis Pagamento da última prestação (quando aplicável) referente ao imposto sobre a propriedade de imóveis.

IUC – Imposto Único de Circulação Pagamento do imposto anual relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorre em dezembro.

Modelo 30 Entrega da declaração relativa a pagamentos ou colocação à disposição de rendimentos a não residentes, sem estabelecimento estável em Portugal.



Até dia 5 de dezembro

SAFT (PT) Submissão do ficheiro SAFT referente ao mês de novembro, contendo a faturação e movimentos contabilísticos obrigatórios.

Declaração de Inexistência de Faturação Obrigações para entidades que não emitiram nenhum documento de faturação no mês anterior.



Até dia 10 de dezembro

DMR – Declaração Mensal de Remunerações Comunicação mensal das remunerações pagas aos trabalhadores à Autoridade Tributária.

DRI – Declaração de Remunerações da Segurança Social Report mensal das remunerações à Segurança Social, para efeitos contributivos.



Até dia 15 de dezembro

Pagamento por Conta de IRC Pagamento fracionado do IRC devido, aplicável a empresas que se enquadram neste regime.

Adicional por Conta de IRC Pagamento adicional que incide sobre empresas com lucros mais elevados, sempre que aplicável.

Até dia 22 de dezembro

ENTREGAS DE DECLARAÇÕES

Declaração Mensal de IVA Comunicação do IVA relativo às operações efetuadas no mês de outubro (para sujeitos passivos no regime mensal). Declaração Recapitulativa de IVA (Mensal) Listagem das operações intracomunitárias de bens e/ou serviços do mês anterior. Declaração de Imposto de Selo Entrega da declaração com a identificação das operações sujeitas a imposto de selo realizadas no mês anterior.



PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS

IRS e IRC Retidos na Fonte Entrega ao Estado das retenções efetuadas no mês anterior sobre rendimentos de trabalho, serviços, rendas, entre outros.

Segurança Social Pagamento das contribuições sociais referentes às remunerações de novembro.

Imposto de Selo Liquidação do imposto referente às operações sujeitas comunicadas no mês anterior.

PPC IRS – Pagamento por Conta de IRS Aplicável a trabalhadores independentes e outras situações previstas na lei.



Até dia 26 de dezembro

Pagamento do IVA Mensal Liquidação do imposto relativo à declaração mensal entregue no dia 22.



Até dia 31 de dezembro