Aviões: níveis preocupantes de partículas respiradas pelos passageiros

Autor: Pedro Pinto

  1. Joao Ptt says:
    12 de Dezembro de 2025 às 21:44

    Concordo, altura de meter os filtros ULPA (Ultra Low Penetration Air filter) para ter um nível de eficiência de limpeza do ar de ≥ 99.9995% (U15/ ISO 55 U) até 99.999995% (U17/ ISO 75 U).

  2. Alejandro says:
    12 de Dezembro de 2025 às 23:22

    É pena que o estudo não parece referir quais são os momentos em que aumenta a concentração de partículas ultrafinas. Será quando o avião está em terra na hora do embarque? Será no startup dos motores? Os filtros EPA dão conta do recado, filtram uma alta persentagem do ar, até 99% ou mais, deixando com qualidade igual ou superior à qualidade do ar encontra nas UCI hospitalares. Além disso o ar é renovado a cada 2 ou 3 minutos.

