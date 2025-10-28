PplWare Mobile

Preços a terminar em “,99”: qual a sua verdadeira origem?

· Notícias 7 Comentários

Autor: Rui Neto

  1. Tug@Tek says:
    28 de Outubro de 2025 às 13:32

    Sem querer, descobriu uma estratégia de publicidade extremamente eficaz 🙂

  2. Eu says:
    28 de Outubro de 2025 às 13:50

    Arredondo sempre para cima quando vejo o preço.

  3. Luis Henrique Silva says:
    28 de Outubro de 2025 às 14:25

    Acredito que isso nos dias de hoje já não faça sentido, pois com as novas registadoras, claro que há quem ainda tenha as velhas, mas penso já não ser encessário isso.
    de qualquer das fromas ainda há empresas que tenta fugir na mesma, ou não dão talão ao cliente ficam com ele, e muitos sitio não passam IVA, enfim…..

    • David Guerreiro says:
      28 de Outubro de 2025 às 14:46

      Hoje em dia, como indica no artigo, o motivo já não é o da origem, mas sim marketing. 4,99€ parece mais 4€ do que 5€. Faz os preços parecerem menores.

  4. Zé Fonseca A. says:
    28 de Outubro de 2025 às 14:39

    Há 15 anos começaram a fazer-se estudos com o ,95 em vez do ,99 porque o cérebro quando via ,99 já arredondava para cima

  5. Indice says:
    28 de Outubro de 2025 às 14:39

    Nos preços não se anuncia 4,99 € mas sim 4⁹⁹ €, destacando ainda mais a parte inteira
    Ninguém lê “5” ou “quase 5”, lê “4” ou “4 e pouco”
    O efeito está reconhecido em marketing. Quem não o usar é considerado descuidado.

  6. Gringo Bandido says:
    28 de Outubro de 2025 às 14:56

    Mais uma pequena razão para não desregular o capitalismo, gostam de manipular para espremerem todo o dinheiro possível das pessoas, isto fazem na cara agora imaginem nos bastidores. Capitalismo constrói todo um mundo de mentiras mas que são insustentáveis.

