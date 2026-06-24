Câmaras com IA apanham condutores ao telemóvel e sem cinto, mesmo a 300 km/h
Um estado norte-americano está a apostar em tecnologia de videovigilância inteligente para travar infrações na estrada. As câmaras conseguem identificar condutores distraídos, sem cinto ou em excesso de velocidade, mesmo a alta velocidade.
O Mississippi aprovou um plano para instalar câmaras equipadas com Inteligência Artificial (IA) capazes de detetar, em tempo real, uma série de infrações de trânsito, desde o uso do telemóvel ao volante até à falta de cinto de segurança.
A iniciativa tem gerado reações distintas. Para os defensores, trata-se de uma ferramenta essencial para reduzir acidentes. Os críticos, por sua vez, veem nela mais um passo perigoso rumo a uma sociedade de vigilância constante.
Contrato milionário para controlo do tráfego
Apesar da polémica, o conselho do Departamento de Serviços de Tecnologias de Informação do Mississippi aprovou um contrato exclusivo que permite ao Departamento de Segurança Pública do estado (DPS) alugar sistemas móveis de fiscalização à empresa Acusensus, a mesma que já fornece tecnologia semelhante ao estado vizinho do Arkansas, nomeadamente em zonas de obras.
O acordo, com a duração de três anos, está avaliado em cerca de 2,052 milhões de dólares e será financiado através de fundos federais.
Segundo o DPS, os sistemas serão montados em reboques e colocados em zonas de maior sinistralidade, áreas de obras na via pública e outros pontos onde a presença policial tradicional é mais difícil de assegurar.
Tecnologia capaz de "ver" a 300 km/h
De acordo com as informações disponíveis, estas câmaras conseguem captar imagens nítidas, sem qualquer desfoque, de condutores a usar o telemóvel, sem cinto de segurança colocado, ou a transportar crianças sem a devida cadeira de segurança, mesmo a velocidades que podem chegar aos 300 km/h.
Sempre que o sistema deteta uma potencial infração, envia automaticamente as imagens e os dados recolhidos para um agente posicionado mais à frente, que pode mandar parar o veículo e atuar em conformidade.
Já existem câmaras assim na Europa?
Na Grécia, está em curso um projeto-piloto com câmaras de IA para detetar uso do telemóvel, falta de cinto e excesso de velocidade.
No entanto, os resultados levantam dúvidas sobre a fiabilidade do sistema. Conforme informámos, um relatório recente revelou que entre 90% e 95% das infrações identificadas automaticamente acabaram por ser consideradas incorretas após verificação humana.
Mais avançados estão o Reino Unido, Espanha e França, onde já se realizam testes avançados com dispositivos deste tipo, gerando milhares de multas automáticas com base no cruzamento de dados de imagem.
Em Espanha e França, especificamente, circula já um radar móvel que ficou conhecido como "radar Cybertruck", pela semelhança estética com o veículo da Tesla.
Segundo a informação que avançámos, também, o dispositivo é capaz de detetar uso do telemóvel ao volante, falta de cinto de segurança, distância de segurança insuficiente, ultrapassagens ilegais e excesso de velocidade em várias faixas ao mesmo tempo.
Em Portugal, para já, ainda não há radares com IA a emitir multas automáticas por uso do telemóvel ou falta de cinto.
Ainda assim, no âmbito do protocolo "Visão Zero", celebrado entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Lusoponte, o Governo já anunciou a instalação de mais radares de velocidade média, um sistema de deteção automática de incidentes por vídeo com IA, e um projeto-piloto para controlo do uso de cinto de segurança e telemóvel ao volante na Ponte Vasco da Gama.
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Uma foto real conjugada com um registo de radar .será sempre uma prova da infração.
Uma interpretação feita por IA será sempre contestável.
Será que, quem levar um chocolate na mão com um formato idêntico ao um smartphone e estiver a falar para esse chocolate feito maluquinho a IA vai passar multa ou vai anotar “Ali vai mais um maluquinho a tentar enganar-me”?