Amazon tem nova ferramenta para ajudar os clientes indecisos a escolher o produto certo

Fazer compras online pode ser um desafio, exigindo largas horas de pesquisa - dependendo, claro, do produto que pretendemos adquirir. Para facilitar o processo, a Amazon lançou uma ferramenta baseada em Inteligência Artificial (IA) que procurará ajudar o cliente a decidir.

Recentemente, a Amazon lançou uma ferramenta que procura ajudar os clientes indecisos a escolher o produto certo.

De nome Help Me Decide (em português, Ajuda-me a Escolher), a ferramenta utiliza IA generativa para analisar os hábitos de compra dos consumidores. Em caso de indecisão, ela recorre aos vários dados para tomar uma decisão.

Amazon ajuda a fazer a escolha certa

Segundo a Amazon, "o recurso Help Me Decide usa IA para analisar o histórico de navegação e preferências para recomendar o produto certo [...] rapidamente".

Conforme divulgado, a ferramenta será apresentada em jeito pop-up, no canto superior direito do ecrã, após o utilizador navegar durante muito tempo à procura de um produto específico.

Se o consumidor decidir usar a ferramenta, ela irá, assim como outros recursos automatizados da Amazon, usar algoritmos para analisar a sua atividade de compra, selecionando o produto mais adequado.

A empresa promete que a ferramenta não optará pelos produtos mais caros, pelo que está previsto que ofereça uma variedade de níveis de preços, incluindo "uma opção de upgrade e uma opção económica".

O Help Me Decide poupa-lhe tempo ao usar IA para fornecer recomendações de produtos adaptadas às suas necessidades depois de ter navegado por vários itens semelhantes, dando-lhe confiança na sua decisão de compra.

Explicou Daniel Lloyd, vice-presidente de Personalização da Amazon, dizendo que a ferramenta é parte de um compromisso mais amplo de usar IA para melhorar a experiência do cliente, "criando ferramentas que tornam as compras mais fáceis e agradáveis".