Halloween: poupar em chaves digitais de Office 2021 e Windows 11
Promoção Halloween: a Godeal24 lançou descontos fortes em software essencial. Para começar, a página da campanha reúne todas as ofertas, e o Office 2021 Pro surge em destaque a preço simpático. As chaves digitais abrangem também Windows 11, bundles e ferramentas para produtividade.
Porque vale a pena olhar para estas ofertas
- Preço: Office 2021 Pro desde 31,25 €, com packs de 2, 3 e 5 PCs a reduzir o valor por unidade. Já o Windows 11 Pro começa nos 13,25 €.
- Bundles com poupança adicional: combinações de Windows 11 + Office 2021 ou Windows 11 + Office 2019 a preço global mais baixo.
- Produtos extra: Visio 2021, Project 2021, Windows Server 2025 e edições LTSC para cenários específicos.
Como usar os cupões
Para bundles, aplica o cupão SGO62 no checkout. Para outras chaves Microsoft (por exemplo, Windows 11 Pro avulso, LTSC, etc.), usa o cupão SGO50. Os códigos constam da campanha Halloween.
Ofertas em destaque
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC: 31,25 €; packs 2/3/5 reduzem o custo por chave. (Consultar página para valores atualizados.)
- Windows 11 Pro – 1 PC: 13,25 €; packs multi-key com preço unitário inferior.
- Bundles: Win 11 Pro + Office 2021 Pro a preço promocional (cupão SGO62).
- Outros Microsoft: Visio 2021, Project 2021, Windows Server 2022/2025, LTSC 2024, entre outros (cupão SGO50).
Passos rápidos para ativar
- Acede à página Halloween e escolhe o produto.
- Adiciona ao carrinho e introduz o cupão (SGO62 para bundles, SGO50 para restantes MS keys).
- Conclui a compra e recebe a chave digital por email.
- No Windows/Office, acede a Ativação e insere a chave.
Notas úteis
- Verifica sempre a edição (Home/Pro, H&B/Pro, LTSC, etc.) e o idioma pretendido.
- Guarda a chave de forma segura para reinstalações futuras.
- Para quem gere vários dispositivos, os packs multi-key baixam o custo por máquina.
Perguntas frequentes
As ofertas incluem apenas a chave digital? Sim, o envio é feito por via eletrónica. A instalação é realizada com o instalador oficial e a ativação faz-se com a chave adquirida.
Os preços variam? Podem variar consoante a campanha e stock. Confirme sempre o valor final no checkout e aplique o cupão correspondente.
Este artigo reúne promoções ativas à data da redação com base na informação disponibilizada pela campanha Halloween da Godeal24. Consulte as páginas oficiais de cada produto para detalhes e eventuais alterações de preço/condições.