Segurança Social: estas são as datas de pagamentos no mês de dezembro

A Segurança Social já divulgou o calendário de pagamentos para o mês de dezembro. Como é habitual, as datas variam consoante o tipo de prestação.

A Segurança Social divulgou o calendário de pagamentos das prestações sociais e pensões para o mês de dezembro. Como é habitual, os montantes serão processados em diferentes datas, consoante o tipo de apoio.

Consulte abaixo quando serão efetuados os pagamentos de pensões, subsídios e restantes prestações sociais.

Segurança Social: Principais prestações sociais em dezembro