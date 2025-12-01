Combustíveis a partir de hoje muito mais baratos? Afinal não…

O Governo decidiu reduzir o desconto no ISP e limitar assim a queda dos preços dos combustíveis. Se estava à espera de super descontos nos combustíveis, esqueça, pois vai haver uma redução menor nos valores que foram divulgados na sexta-feira.

Depois das boas notícias na sexta-feira que apontavam para uma queda de 6 cêntimos, por litro, no gasóleo e 3 cêntimos por litro na gasolina, afinal não vai ser assim. O Governo decidiu retomar a redução do desconto no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e com isso, a descida dos preços será bem menor do que o previsto.

De acordo com a portaria publicada a 28 de novembro em Diário da República, a taxa do ISP sobre a gasolina passa para €497,52 por 1000 litros, enquanto no gasóleo sobe para €361,60 por 1000 litros, valores que incluem a consignação ao serviço rodoviário.

Combustíveis: gasóleo cai apenas 4 cêntimos e a gasolina 1 cêntimo

Na prática, esta alteração reflete-se num acréscimo de cerca de 1,6 cêntimos por litro na gasolina e 2,4 cêntimos no gasóleo antes de IVA. Com as alterações ao imposto, o preço deverá cair apenas 4 cêntimos no caso do gasóleo e um cêntimo no caso da gasolina.

Como é comum, os valores finais podem variar consoante a zona do país e o posto de abastecimento.