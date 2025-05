Alpine A390: o novo SUV que tira a marca gaulesa da sua zona de conforto

A Europa sabe fazer bons carros elétricos, seguramente são dos melhores que o mercado recebe. Uma prova clara deste desempenho tecnológico à Garagem de Sonho da Alpine. Hoje acaba de receber um novo membro, o SUV Alpine A390.

Alpine A390 é um SUV completo

Uma marca premium desportiva não pode hoje existir sem o seu SUV. A Alpine entra no mercado do segmento C com o seu novo modelo A390, apresentado em Dieppe, nesta terça-feira, por Luca de Meo, que lidera o relançamento da marca após ter reforçado a sua presença na Fórmula 1.

Trata-se do segundo modelo do plano “Garage Alpine”, que prevê sete veículos até 2030.

A Alpine revelou mundialmente o A390, o segundo veículo 100% elétrico do seu “Dream Garage”, em Dieppe (França), berço histórico da marca e onde será produzido este novo fastback desportivo.

Pierre Gasly, piloto da BWT Alpine F1 Team, conduziu o A390 ao lado de Zinedine Zidane, embaixador da Alpine e padrinho dos seus programas para a igualdade de oportunidades.

Fabricado em França, em Dieppe, berço de Jean Rédélé

Este é segundo modelo 100% elétrico da Alpine. O A390 junta-se ao A290 na “Dream Garage” da marca. O A390 é um fastback desportivo de 5 lugares, que alia a agilidade e o desempenho do A110.

Graças à tecnologia embarcada, aos seus 3 motores e à engenharia de excelência da Alpine, o A390 traduz todo o ADN da marca num veículo de paixão, capaz de dominar as estradas sinuosas da alta montanha e enfrentar rivais em pista sem receio.

A plataforma do A390 é desenvolvida pela Ampere e beneficia dos serviços de carregamento da Mobilize Power Solutions, incluindo o carregamento bidirecional V2G, integrando-se num ecossistema elétrico completo para uma experiência otimizada.

Preço a partir de 65 000 €

O Alpine A390 é concebido e fabricado em França, na fábrica histórica da marca — a Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. A sua comercialização está prevista para o quarto trimestre de 2025.

No lançamento, o preço do A390, nas versões GT e GTS, situar-se-á entre os 65 000 e os 76 000 euros. Os preços finais serão divulgados aquando da abertura das encomendas em cada país.