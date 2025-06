BYD foi a marca que mais vendeu carros 100% elétricos em Portugal, no mês de maio

O crescimento da BYD tem sido notório, com a marca a apostar paulatinamente na Europa e, em especial, no nosso país. O sucesso reflete-se nos números: com uma quota mercado de 9,8%, a BYD alcançou, em maio, o primeiro lugar mensal nas vendas de viaturas ligeiras 100% elétricas, em Portugal.

Fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (NEV) e baterias elétricas, a BYD terminou o mês de maio como marca líder mensal nas vendas de veículos ligeiros 100% elétricos, em Portugal.

Com um total de 441 unidades matriculadas, a fabricante chinesa reuniu uma quota de mercado de 9,8%.

Segundo a BYD, num comunicado de imprensa, a primeira posição nas vendas é um feito notável para a marca, que está a celebrar dois anos de presença no mercado nacional.

Somando os números de vendas de veículos elétricos (EV) com híbridos plug-in (PHEV), a BYD encerrou o mês de maio com 574 carros vendidos, o que corresponde ao top 3 mensal.

Mercado português está a acolher a BYD com entusiasmo

O sucesso da BYD tem-se consolidado desde o início do ano, com a venda de 1793 veículos 100% elétricos, num crescimento de 150,8%, de janeiro até maio.

Desde o início de 2025, em Portugal, a BYD já vendeu 2259 NEV, num crescimento de 215,9% face a período homologo. Destes, os PHEV representam mais de 20% das vendas totais da marca (466 unidades), demonstrando o forte potencial da sua tecnologia Super DM-i.

A conquista no mês de maio, que a BYD descreve como "importante", demonstra a confiança de empresas e consumidores, que em dois anos viram o catálogo crescer até à dezena de modelos movidos a novas energias, entre veículos ligeiros e comerciais, 100% elétricos e híbridos plug-in.

A BYD é uma marca ainda recente no mercado português e é com grande satisfação que alcançámos no mês de maio a primeira posição nas vendas de veículos 100% elétricos, em solo nacional. Este é um marco que nos orgulha, como marca que chegou a Portugal apenas há dois anos, e demonstra a mais-valia e qualidade da gama que já este ano se viu reforçada com os novos BYD SEALION 7, BYD ATTO 2 e o mais recente BYD DOLPHIN SURF.

Referiu Pedro Cordeiro, chefe de Operações da BYD Portugal.

Em 2025, a BYD apresentou o SEALION 7, o ATTO 2 e, mais recentemente, entrou no segmento dos citadinos com o DOLPHIN SURF.

Ainda este ano, a marca chinesa lançou, em Portugal, o SEAL U DM-i na versão Comfort, com autonomia de 125 quilómetros em condução 100% elétrica e autonomia combinada de até 1125 km.

Em maio, o ATTO 3 foi alvo de uma renovação, que lhe confere mais equipamento, conforto e tecnologia.

Entretanto, globalmente, a BYD continua a crescer, com as vendas de maio a totalizarem 382.476 NEV, no conjunto de todas as marcas do grupo.

No comunicado enviado à imprensa, lê-se que a empresa está "com os olhos postos no futuro", comprometendo-se a alargar e aprofundar as estratégias de localização dos seus produtos, tecnologias e presença da marca nos mercados internacionais, e continuando a impulsionar a indústria automóvel global para uma era mais sustentável.