Fábricas europeias fechadas pela falta de terras raras. Restrições da China lançam alarme global

As restrições às exportações de terras raras impostas pela China estão a causar perturbações no funcionamento das fábricas europeias. Além disso, ontem, fabricantes de automóveis globais juntaram-se aos seus homólogos norte-americanos para reclamar que as medidas poderiam causar atrasos e interrupções na produção.

Segundo a associação europeia de fornecedores automóveis CLEPA, várias fábricas e linhas de produção de fornecedores europeus foram fechadas devido à escassez de terras raras causada pelas restrições impostas pela China às exportações. A associação alertou, também, para novas interrupções no futuro.

Das centenas de pedidos de licenças de exportação feitos por fornecedores automóveis desde o início de abril, apenas um quarto foi concedido até agora, com alguns pedidos a serem rejeitados por motivos que a associação descreveu como "altamente processuais".

Os procedimentos parecem variar de região para região e, em vários casos, foram solicitadas informações sensíveis em termos de propriedade intelectual.

Informou a associação, citada pela Reuters, acrescentando que, se o processo não for simplificado em breve, mais fábricas serão provavelmente afetadas nas próximas três a quatro semanas, à medida que os stocks se esgotarem.

Esta notícia surge poucos dias após o presidente da Câmara de Comércio da União Europeia na China ter alertado que as restrições chinesas sobre as exportações de terras raras poderiam paralisar as fábricas europeias dentro de pouco tempo.

Restrições chinesas sobre as terras raras estão a ter impacto global

Segundo a agência noticiosa, o alarme sobre o domínio da China sobre os minerais críticos aumentou, esta terça-feira, quando as fabricantes de automóveis globais se juntaram aos seus homólogos norte-americanos para reclamar que as restrições impostas pela China às exportações poderiam causar atrasos e interrupções na produção, caso não fosse encontrada uma solução rápida.

As fabricantes de automóveis alemãs terão sido as últimas a alertar que as restrições à exportação da China ameaçavam encerrar a produção e abalar as suas economias locais, na sequência de uma reclamação semelhante de uma fabricante indiana de veículos elétricos, na semana passada.

A decisão da China, anunciada em abril, de suspender as exportações de uma vasta gama de minerais críticos perturbou as cadeias de abastecimento essenciais para as fabricantes de automóveis e aeroespaciais, empresas de semicondutores, e fornecedores militares, em todo o mundo.

Com a guerra comercial a ter impacto global, o Presidente Donald Trump e o Presidente Xi Jinping deverão reunir, durante esta semana, segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, com as restrições às exportação no topo da agenda.

Além dos Estados Unidos, estão à procura de soluções e entendimentos países da Europa, bem como o Japão e a Índia.