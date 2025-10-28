PplWare Mobile

Caminhar apenas 4000 passos por dia uma vez por semana pode ajudar a viver mais

· Ciência 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. piscas says:
    28 de Outubro de 2025 às 12:53

    Acho que é mais o contrário. Pessoas saudáveis conseguem andar 4000 passos e pessoas doentes não.

    Responder
  2. Luis says:
    28 de Outubro de 2025 às 13:13

    Depende… As pessoas que caminham no sentido do trânsito (de costas) pela berma, mais valia estarem em casa… Vivem mais tempo

    Responder
  3. PAULO PEDROSO says:
    28 de Outubro de 2025 às 14:54

    “4000 passos por dia uma vez por semana” esta frase não faz qualquer sentido.

    Ou são 4000 passos por dia todos os dias da semana, ou são 4000 num dia da semana.

    Como é que anda x passos por dia apenas 1 vez por semana ?

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google Earth AI: Our state-of-the-art geospatial AI models

Volta de apresentação do circuito de Spa-Francorchamps. Ao volante do Alpine A110 Mick Schumacher

Samsung - Introducing Galaxy XR