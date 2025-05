Poderosos benefícios anticancerígenos nos medicamentos populares para perda de peso

Além de ajudar na perda de peso, com todas as vantagens associadas, os medicamentos GLP-1, foram associados a um risco 41% menor de cancro relacionado com a obesidade.

Perda de peso com ajuda de medicamentos para a diabetes

Uma nova investigação apresentada no Congresso Europeu de Obesidade (ECO) em Málaga, Espanha, e publicada na revista eClinicalMedicine, sugere que alguns medicamentos para perda de peso amplamente utilizados podem fazer mais do que apenas ajudar as pessoas a emagrecer.

Os medicamentos de primeira geração, como o liraglutide e o exenatide, parecem oferecer uma proteção poderosa contra certos tipos de cancro ligados à obesidade.

O nosso estudo encontrou uma incidência semelhante de cancro relacionado com a obesidade entre os pacientes tratados com agonistas dos recetores do péptido-1 semelhante ao glucagon de primeira geração (GLP-1) e com cirurgia bariátrica durante uma média de 8 anos de acompanhamento, apesar da vantagem relativa da cirurgia em maximizar a perda de peso. Mas a contabilização desta vantagem revelou que o efeito direto dos GLP-1RA, para além da perda de peso, era 41% mais eficaz na prevenção do cancro relacionado com a obesidade. Ainda não compreendemos totalmente o modo de ação dos GLP-1, mas este estudo vem juntar-se às provas crescentes que mostram que a perda de peso, por si só, não pode explicar completamente os benefícios metabólicos, anticancerígenos e muitos outros que estes medicamentos proporcionam.

Explicou a coautora principal, a Dra. Yael Wolff Sagy, da Clalit Health Services, Tel-Aviv, Israel.

Os agonistas dos recetores GLP-1, ou GLP-1RAs, são mais conhecidos por ajudarem a gerir a diabetes tipo 2 e a suportar a perda de peso.

Estes medicamentos funcionam imitando uma hormona natural do organismo que ajuda a baixar o açúcar no sangue e mantém as pessoas mais saciadas durante mais tempo.

Proteção contra vários tipos de cancro

Tanto a obesidade como a diabetes estão associadas a um risco acrescido de muitos tipos de cancro, referidos como cancro relacionado com a obesidade, incluindo o cancro da mama pós-menopausa, o cancro colorrectal, o cancro do corpo do útero, o meningioma, o cancro das células renais, do rim, do fígado ou das vias biliares, o cancro do pâncreas, da tiroide, do estômago e do ovário, bem como o mieloma múltiplo.

Os GLP-1 de primeira geração e a cirurgia bariátrica são tratamentos de perda de peso bem estabelecidos, mas a sua eficácia comparativa na prevenção dos cancros relacionados com a obesidade não é conhecida.

Para saber mais, os investigadores analisaram dados de registos de saúde eletrónicos de doentes (com idade igual ou superior a 24 anos) com obesidade (IMC de 35 kg/m2 ou superior) e diabetes tipo 2 (sem história prévia de cancro), que foram tratados com GLP-1 de primeira geração (ou seja para um mínimo de seis compras mensais de liraglutido, exenatido ou dulaglutido num período de 12 meses consecutivos) ou com cirurgia bariátrica entre 2010 e 2018 dos serviços de saúde Clalit - que assegura mais de metade da população israelita (aproximadamente 4,8 milhões de doentes).

No total, 6.356 participantes (61% mulheres; idade média de 52 anos; IMC médio de 41,5 kg/m²) foram emparelhados 1:1 com base no sexo, idade, IMC no início do estudo, altura do início do tratamento e estatuto de fumador.

Foram seguidos até dezembro de 2023 para um diagnóstico de cancro relacionado com a obesidade.

Taxas de cancro comparáveis, mas uma diferença fundamental

Durante um período médio de acompanhamento de 7,5 anos, 298 pacientes foram diagnosticados com cancro relacionado com a obesidade. O cancro mais comum foi o cancro da mama pós-menopausa (77; 26%), seguido do cancro colorrectal (49; 16%) e do cancro do útero (45; 15%).

A análise revelou que o cancro relacionado com a obesidade ocorreu em 150 dos 3.178 pacientes operados (5,76 casos por 1.000 pessoas-ano) e em 148 dos 3.178 pacientes que tomaram GLP-1 (5,64 casos por 1.000 pessoas-ano), apesar da vantagem relativa da cirurgia bariátrica na redução de peso, que é conhecida por reduzir o risco de cancro.

Para avaliar o efeito comparativo para além da extensão da perda de peso (que medeia a redução do risco de cancro após o tratamento), os investigadores ajustaram ainda mais a análise para a percentagem de alteração máxima do IMC durante o acompanhamento (ou seja, o quanto o IMC de um indivíduo mudou).

Descobriram que os GLP1-RAs tinham um efeito direto na redução do cancro relacionado com a obesidade para além da perda de peso, com um risco relativo 41% inferior em comparação com a cirurgia bariátrica.

Os efeitos protetores dos GLP1-RAs contra os cancros relacionados com a obesidade resultam provavelmente de múltiplos mecanismos, incluindo a redução da inflamação. O nosso estudo é único na medida em que o acompanhamento a longo prazo nos permitiu comparar os efeitos dos GLP1-RAs e da cirurgia com potenciais longos períodos de latência do cancro. A nova geração de GLP1-RAs, altamente potentes e com maior eficácia na redução de peso, pode ter uma vantagem ainda maior na redução do risco de cancros relacionados com a obesidade, mas é necessária investigação futura para garantir que estes medicamentos não aumentam o risco de cancros não relacionados com a obesidade.

Afirmou o coautor do estudo, Professor Dror Dicker, do Hasharon Hospital, Rabin Medical Center, Petah Tikva, Israel.

Apesar dos importantes resultados, os autores referem que este é um estudo observacional e que são necessários futuros ensaios aleatórios e estudos prospetivos de maior dimensão para confirmar os efeitos e explorar os mecanismos subjacentes.